A1. Tra Colleferro e Anagni, traffico bloccato in entrambe le direzioni: 12 km di coda

Sulla A1 Milano-Napoli tra Colleferro e Anagni in entrambe le direzioni, il traffico è bloccato all’altezza del km 603+900, a seguito dello scoppio della gomma di un camion con rottura del serbatoio. Per questo motivo si sono formati 12 km di coda tra la diramazione di Roma sud ed Anagni verso Napoli e tra Anagni e Colleferro 5 km di coda in direzione di Roma. Lo comunica Autostrade per l’Italia.

Il mezzo pesante a causa dello scoppio di uno pneumatico è rimasto bloccato lungo la carreggiata, fortunatamente al momento non ci sono informazioni della presenza di feriti ma la circolazione stradale ha subito notevoli rallentamenti. L’episodio è avvenuto in corrispondenza del chilometro 603, in direzione Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per gestire il traffico, i Vigili del Fuoco ed è stato segnalato l’arrivo di due ambulanze del 118. Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Alternative consigliate da Autostrade per l’Italia

A chi viaggia verso Napoli consigliamo di uscire a San Cesareo e rientrare ad Anagni dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Chi è diretto verso Roma può uscire ad Anagni e rientrare a Valmontone dopo aver percorso la viabiltà ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Coda di 12 km tra Bivio A1/Diramazione Roma sud e Anagni (dal km 584 direzione Napoli) per materiali dispersi Entrata consigliata verso Napoli: Anagni. Un mezzo avrebbe disperso il carico lungo le corsie dell’autostrada, in brevissimo tempo si sono formate code lunghe diversi chilometri in entrambe le direzioni.

Stazioni chiuse

Le stazioni di Valmontone e Anagni in entrata sono chiuse al traffico verso Napoli per materiali dispersi.

Anche la stazione di San Cesareo in entrata è stata chiusa al traffico (al km 5 – Direzione: Autostrada Milano-Napoli)

+++ Aggiornamenti / Note di Autostrade per l’Italia

Coda di 7 km tra Anagni e Colleferro, l’entrata consigliata verso Roma: Valmontone. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Anagni.

Uscita consigliata provenendo da Firenze: San Cesareo su A1 Diramazione Roma sud – GRA. Traffico Bloccato dal Km 596 in entrambe le direzioni.

Sulla A1 Milano-Napoli tra Valmontone ed Anagni verso Napoli e tra Anagni e Colleferro verso Roma, è stata disposta la chiusura dei tratti, a seguito dello scoppio della gomma di un camion con rottura del serbatoio. All’interno dei rispettivi tratti chiusi il traffico è bloccato.

Si registrano 19 km di coda tra la diramazione di Roma sud ed Anagni verso Napoli e tra Ferentino e Colleferro 8 km di coda in direzione di Roma. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a San Cesareo e rientrare ad Anagni dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Chi è diretto verso Roma deve uscire ad Anagni e rientrare a Valmontone dopo aver percorso la viabiltà ordinaria. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere il Grande Raccordo Anulare, successivamente la Pontina e la Statale 7 Appia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

