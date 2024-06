Congelatore intasato dal ghiaccio, ecco la soluzione definitiva | Metti il cibo in queto modo e il gioco è fatto: non immagini quanto risparmi

Così il ghiaccio nel freezer non sarà mai più un problema: sbrinato in due minuti

Il freezer è un elettrodomestico indispensabile in casa, a cui oggi nessuno potrebbe fare a meno. Comodissimo per congelare carne, pesce e molti altri alimenti così che non deperiscano nel giro di qualche giorno ma anche per dolci, gelati e amari o liquori, molti l’hanno in cucina sopra o sotto il frigorifero, mentre alcuni ne hanno uno grosso e capiente in zone più nascoste della casa come il garage o la cantina.

Una delle cose più importanti da sapere e da fare quando si ha un freezer in casa è quella di chiuderlo sempre adeguatamente e controllare di non aver lasciato aperto lo sportello neanche di un millimetro. Quando accade, infatti, succede che il freezer si riempie di ghiaccio e questo a lungo andare può dare parecchi problemi e può inficiare allo stesso funzionamento dell’elettrodomestico.

Inoltre, la continua apertura e chiusura dello sportello causa comunque uno strato di brina sulla parete interna, il che rende il freezer meno efficiente poiché, per mantenere costante la temperatura interna, deve consumare più energia. Ecco quindi qualche consiglio su come liberarsi della brina e del ghiaccio una volta per tutte!

Freezer, addio ghiaccio e brina per sempre: fai così

Per sbrinare il freezer si deve operare con attenzione e con cautela. Questa operazione, infatti, richiede tempo e pianificazione: innanzitutto è meglio farla quando l’elettrodomestico è quasi vuoto e, secondariamente, quando si sa che per qualche giorno si starà a casa e si avrà del tempo libero. Innanzitutto bisogna staccare il freezer dalla corrente, togliere tutto ciò che contiene e iniziare a far bollire dell’acqua. Mentre bolle, si tolgono tutti i cassetti e i ripiani e si dispongono degli strofinacci sul pavimento e sul fondo dell’elettrodomestico: la brina, scongelando, creerà dell’acqua.

Quando l’acqua ha raggiunto i 100°C, si mette direttamente la pentola all’interno del congelatore, avendo cura di appoggiarla su un sottopentola. In alternativa, si può trasferire l’acqua in contenitori più piccoli se è più comodo. A questo punto si chiude lo sportello e si attende una mezz’oretta; trascorso questo tempo, si pulisce il freezer con una soluzione di acqua e aceto e si rimuovono gli eventuali pezzi di ghiaccio rimasti.

Come posizionare il cibo per evitare il ghiaccio

Un consiglio ulteriore, poi, riguarda la conservazione del cibo. Per evitare che si formino strati di ghiaccio sulle pareti posteriori e laterali dell’elettrodomestico, che possono indicare un problema nel sistema di raffreddamento, è sempre utile rispettare la regola del freddo: il cibo, quando lo inseriamo in freezer per prolungarne la conservazione, dev’essere assolutamente non caldo. Un’alta temperatura, infatti, potrebbe determinare un eccesso di umidità e quindi la formazione di brina, che poi si trasforma in ghiaccio.