Codice della strada, addio multe in doppia fila | Se ti fermi così non possono farti nulla: lo dice la legge stessa

Non prenderai più le multe per doppia fila: parola di legge

Non prenderai più neanche una multa: parcheggia pure in doppia fila

Soprattutto chi vive nelle città più grandi, sa quanto sia difficile trovare parcheggio specialmente nelle ore clou della giornata. Sebbene esistano i parcheggi al coperto che solitamente vantano tantissimi posti, alcune fasce orarie sono davvero complicate e spesso si finisce per lasciare l’auto in qualsiasi buco si trovi.

Sebbene a volte possa andare bene e si riesca ad evitare la multa per sosta vietata, altre invece la Polizia o i Vigili non possono non dare la sanzione e, al suo ritorno all’auto, l’automobilista si trova una brutta notizia proprio sul parabrezza, quel tanto temuto foglietto rosa.

Da oggi, però, c’è una novità che riguarda la tanto criticata sosta in doppia fila, cioè il posteggio che si fa a fianco della prima fila di auto correttamente parcheggiate a lato della strada. Ecco in cosa consiste: è del tutto legale.

Sosta in doppia fila con il motore acceso

Secondo l’articolo 158 del Codice della Strada, non si può assolutamente sostare in doppia fila. Nel caso in cui si venga beccati nel farlo si rischia una multa che va da 41 a 169 euro. Il divieto vale anche per motorini e moto ma, in questo caso, la multa scende e va da un minimo di 24 euro a un massimo di 98 euro: questo, però, sussiste se e solo se uno di questi mezzi blocca il passaggio di un’automobile. Non è prevista alcuna sanzione per il motorino o la moto che, in seconda fila, ostacola il passaggio a un altro mezzo del genere.

Nel caso in cui un veicolo in sosta non possa lasciare il posteggio a causa di un altro mezzo parcheggiato in doppia fila, però, si può costituire il reato di violenza privata. Situazione del tutto differente invece quella del veicolo in seconda fila con il motore acceso: in questo caso si tratta di sosta temporanea, quindi una sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Ecco cosa dice la legge in merito.

Cosa succede nel caso di sosta in doppia fila

Nel caso in cui l’auto parcheggiata in seconda fila sia in sosta temporanea, il poliziotto potrebbe multare il conducente per via dell’articolo 157 del Codice della Strada, che sottolinea che la fermata anche temporanea non deve essere di intralcio alla circolazione.

Se però l’auto in doppia fila in sosta viene multata citando l’articolo 158, che invece è finalizzato a consentire l’uscita dal parcheggio a chi ha lasciato l’auto in prima fila a bordo della strada, allora questa è illegittima e può essere contestata.