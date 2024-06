Contanti bye bye, da domani i pagamenti avverranno così | Controlli a raffica per chi usa il cash

Addio ai contanti, la verità è solo questa: controlli a raffica su chiunque

Uno dei temi più caldi per quanto riguarda l’economia e le tasse, in Italia, è quello del cosiddetto “nero”, cioè di quei guadagni che non vengono registrati a livello fiscale, sui quali non si pagano le tasse. In Italia, l’evasione fiscale ammonta a circa 174.6 miliardi di euro e questo è un grosso problema poiché, spesso, questi soldi sono in mano alle mafie e alle organizzazioni criminali o, comunque, favorisce i loro commerci.

Una soluzione che viene spesso proposta per questo tipo di problema è quella dell’abbandono del contante. Se qualsiasi pagamento dovesse essere fatto con metodi verificabili e tracciabili come il bancomat, la carta di credito, l’assegno o il bonifico o mediante app come PayPal o Satispay, sarebbe impossibile generare una circolazione illegale di contanti e, quindi, sarebbe altrettanto impossibile non pagare le tasse e non dichiarare ciò che si guadagna.

Nel prossimo futuro, in effetti, ci sarà un grande cambiamento per quanto riguarda i metodi tradizionali di pagamento come quello dei contanti: ecco cosa succederà e come faranno le autorità a garantire il pieno rispetto delle regole.

Le nuove misure dell’Unione Europea

L’Unione Europea, mediante il Parlamento Europeo, ha annunciato alcune nuove misure contro il riciclaggio di denaro. Se ne occuperà l’Authority, che migliorerà i meccanismi di coordinamento e di collaborazione tra le Unità di Informazione Finanziarie dell’UE. Innanzitutto, per il pagamento il contanti il tetto massimo di spesa per l’Italia si fermerà a 5mila euro. Inoltre, verrà creato un registro speciale nel quale verranno elencati i nomi e i cognomi dei titolari di conti correnti, criptovalute e cassette di sicurezza.

Questo sarà accessibile alle autorità nel caso di indagini relative al riciclaggio di denaro, terrorismo o finanziamento di attività terroristiche ma, in tutti gli altri casi, non sarà visibile e i suoi dati rimarranno privati.

Gli Stati dovranno adeguarsi

Tutti gli Stati dell’Unione Europea, quindi, dovranno adeguarsi a queste nuove norme, creando i propri registri privati e mettendoli a disposizione dell’Authority nel caso in cui fosse necessario.

Per alcuni Stati, poi, le novità saranno ancora più impattanti. Se in Italia il limite al contante è fissato a 5mila euro, in altri invece si attesterà sui 10mila euro. In Germania, per esempio, sarà la prima volta che verrà fissato un limite del genere e pe i cittadini questo comporterà grossi cambiamenti.