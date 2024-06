Addio bonus 500€, da quest’anno cambia tutto: ‘Tagliate fuori milioni di famiglie’ | Per arrivare a fine mese serve un miracolo

Purtroppo molti dovranno rinunciare ben presto al bonus dedicato alle famiglie italiane, la decisione dello Stato è definitiva.

L’ultimo decreto attuativo del Ministero ha cambiato le carte in tavola, e ora i beneficiari dell’indennità, che percepivano da mesi il denaro sul proprio conto corrente, vedranno sfumare la possibilità di ricevere i soldi da parte del Governo

Verifica se sei tra coloro che d’ora in avanti saranno costretti a fare a meno dell’indennità che il Governo italiano aveva concesso nei mesi passati.

Tantissimi cittadini italiani si stanno già preparando a dire addio per sempre al bonus che li aveva aiutati ad arrivare a fine mese. Scopriamo di chi si tratta.

Bonus, addio ai 500 euro erogati a migliaia di famiglie italiane

L’ultimo decreto attuativo del Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, relativo alla Legge di Bilancio 2023, ha reso noti i requisiti per fare richiesta della Carta Dedicata a te per l’anno in corso. A poter approfittare del nuovo bonus saranno i cittadini con attestazione Isee 2024 pari o inferiore a 15 mila euro all’anno. La Carta Dedicata a te non va richiesta esplicitamente ma viene erogata in automatico dall’INPS. Di certo si tratta di una bella notizia, che preannuncia che il bonus è stato già rinnovato, e che sarà fruibile a partire da settembre 2024, ma purtroppo non per tutti.

A quanto pare infatti, questo contributo statale che, grazie alla decisione presa di insieme al Ministero delle Imprese del Lavoro e dell’Economia, sarà messo a disposizione di tanti cittadini italiani, farà decadere il diritto di percepire altre agevolazioni. Dunque è già emerso un rovescio negativo della medaglia: molti perderanno il bonus e saranno costretti a rinunciare all’indennità che avevano percepito fino a questo momento. Cerchiamo di fare chiarezza, e di capire chi effettivamente potrà diventare titolare della Carta Dedicata a te, e ricevere il denaro, e chi invece no.

Chi perderà l’indennità e dovrà fare a meno dell’agevolazione del Governo

Oltre alla Carta Dedicata a te, il Governo in passato ha messo a disposizione anche un’altra indennità, che consiste in una carta di pagamento del valore di 40 euro mensili, di cui possono beneficiare i cittadini over 65 anni o i cittadini che hanno figli di età inferiore ai 3 anni, e che si trovano in una situazione economica disagiata. Si tratta della Carta Acquisti.

Il decreto attuativo però parla chiaro, e il Governo ha messo nero su bianco che chi già percepisce l’indennità legata alla Carta Acquisti non potrà richiedere la Carta Dedicata a te. Purtroppo, anche se fino ad ora i due bonus erano cumulabili, adesso non sarà più così. Dunque questo vuol dire che tutti i beneficiari di entrambi i bonus, che fino a questo momento hanno percepito circa 960 euro, grazie ai 500 euro della Carta Dedicata te, sommati agli ulteriori 460 euro, maturati grazie alla titolarità della Carta Acquisti, ora dovranno fare a meno di una delle due, perdendo così circa 500 euro.