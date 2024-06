Contatore ‘modificato’, solo così puoi azzerare le bollette | In Italia è diffusissimo ma se ti beccano sei rovinato

Il trucco per azzerare le bollette modificando il contatore in Italia è molto diffuso ma anche illegale e pesantemente sanzionato…

Di persone che in modo sistematico non pagano le bollette e cercano di inventare soluzione creative (e illegali) per risparmiare, ce ne sono veramente tanti. Con il caro energia degli ultimi anni, le cose sono ulteriormente peggiorate perché le difficoltà delle famiglie italiane ad arrivare a fine mese sono sempre più grandi.

I metodi dei furbetti stanno aumentando, ma sono tutti quanti illegali. Da chi si allaccia alla corrente di altri a chi utilizza un magnete per manomettere il contatore, questi furti sono considerati un reato punibile ai sensi dell’art.624.

I distributori di energia sono sempre più attenti a questi furti perché gli fanno perdere molti soldi con l’andare del tempo e quindi cercano di fare molti più controlli. Uno dei modi illegali di azzerare le bollette è modificando in questo modo qui il contatore ma se ti beccano sei rovinato.

Attenzione però questa modifica del contatore è illegale e viene sanzionato dalla legge italiana. Questo articolo è scritto con pure finalità informative e non si assume nessuna responsabilità sul modo in cui queste informazioni possono essere utilizzate da chi le riceve.

Risparmiare legalmente sulle bollette

Ci sono dei modi per risparmiare in modo legale sulle bollette elettriche che sono anche molto semplici da applicare. Prima di tutto, nell’acquistare un nuovo elettrodomestico, occorre assicurarsi che questo sia di fascia alta, in modo da permettere un consumo minore di energia quando lo si utilizza.

Inoltre, anche l’uso di lampadine al led o smart (che possono essere collegate alla rete wifi) permettono di risparmiare oltre il 90% sulle bollette elettriche. Più incisivi ma anche più costosi sono altri interventi come il cambio degli infissi e fare il cappotto termico.

Ecco il metodo diffusissimo in Italia per azzerare le bollette: è illegale

Il metodo più usato in passato per azzerare le bollette era quello di mettere una pellicola fotografica nell’ingranaggio per bloccarlo e ridurre i costi, in quanto la lettura non sarebbe stata veritiera. Proprio per risolvere questo problema, i nuovi contatori hanno un sistema che permette di segnalare le manomissioni se queste avvengono.

Ad oggi il trucco più utilizzato è appunto quello del magnete in quanto riesce a lavorare dall’esterno, modificando la resistenza e rallentando lo scorrimento del contatore. Questo metodo è illegale ed è punibile dalla legge non solo con una sanzione amministrativa ma anche con una condanna penale.