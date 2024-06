Stanno assumendo in massa: Ferrovie dello Stato, stavolta è tutto vero | 2.105€ al mese più bonus e benefit

Se sei alla ricerca di un lavoro sicuro, corri a candidarti per una delle posizioni disponibili delle Ferrovie dello Stato.

Si tratta di una grande possibilità di carriera, e di crescita professionale nell’azienda italiana dei trasporti pubblici su gomma e rotaie, che muove tutta Italia, e che offre contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Non lasciarti sfuggire un’occasione come questa: ecco che cosa occorre fare per candidarsi subito e quali sono i titoli necessari e le competenze professionali richieste.

Il prestigioso Gruppo Ferrovie dello Stato è alla ricerca di candidati qualificati, che saranno chiamati a ricoprire diversi ruoli, in diverse zone del territorio nazionale. Scopri se hai tutte le carte in regola per poter presentare la tua candidatura.

Ferrovie dello Stato, l’offerta di lavoro imperdibile

Italferr, azienda partecipata al 100 % dal prestigioso Gruppo Ferrovie dello Stato, è alla ricerca di nuove figure professionali qualificate da inserire nel team della nota azienda che occupa del trasporto pubblico su rotaie e su gomma. La bella notizia è che le ferrovie dello Stato ora cercano nuovi assunti in tutta Italia, da Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Ancona e Roma, fino a Genova, Milano, Torino e Verona.

Gli assunti saranno chiamati a occuparsi del coordinamento del personale, della gestione delle relazioni con gli appaltatori, la pianificazione degli investimenti e la preparazione della documentazione contabile e saranno inquadrati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Scopriamo quanto guaderanno e quali sono i requisiti indispensabili per potersi candidare alla nuova offerta di lavoro delle Ferrovie dello Stato.

Quali sono le figure ricercate e quanto guadagneranno

Le nuove figure ricercate saranno inquadrate come assistenti alla realizzazione di opere civili e tecnologiche, e saranno impiegate in cantieri situati in diverse città del territorio italiano. Ecco i requisiti richiesti dai recruiter del Gruppo delle Ferrovie dello Stato:

Diploma di istruzione secondaria superiore in ambito tecnico o una laurea in architettura, ingegneria ambientale, civile, elettrica, elettronica, dei trasporti, o delle telecomunicazioni.

Conoscenza approfondita del pacchetto Office, Autodesk Autocad, e MS Project.

Padronanza della lingua inglese.

Disponibilità a viaggiare frequentemente su scala nazionale.

A queste skills si aggiungono anche Esperienza pregressa nel settore, capacità di lavorare sotto pressione e spiccate doti relazionali. Lo stipendio degli impiegati nel Gruppo delle Ferrovie dello Stato oscilla dai 1.500 ai 3.000 euro mensili, a seconda del ruolo ricoperto. Tutte le posizioni sono visualizzabili sul sito delle Ferrovie dello stato al link https://fscareers.gruppofs.it/jobs.php. Affrettati perché alcune ricerche saranno concluse a breve, e c’è di tempo solo fino al 10 giugno per presentare la propria candidatura.