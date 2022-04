La finale di Coppa Italia sarà Inter-Juventus: l’esito del ritorno delle semifinali, conclusosi questa sera con la sfida tra i bianconeri e la Fiorentina, ha decretato il derby d’Italia in finale.

Il quarto derby della stagione va all’Inter: secco 3-o

La prima delle due a strappare il biglietto per la finale è stata l’Inter lo scorso martedì sera, dove si è imposto nel derby contro il Milan con un secco 3-0 nel segno di Lautaro Martinez. L’argentino, con una doppietta nel primo tempo, ha infatti serrato la porta del successo ai nerazzurri, che a 10 minuti dalla fine hanno chiuso la gara con un gol di Gosens dopo una bella azione. Non sono, però, mancate le polemiche: il Milan aveva infatti trovato il gol del 2-1 a mezzora dalla fine per quella che sarebbe stata una gara ben diversa in cui la squadra di Pioli se la sarebbe potuta giocare fino alla fine. I rossoneri avevano infatti trovato il gol con Bennacer, il quale aveva colto di sorpresa Handanovic. I giocatori dell’Inter hanno protestato per un tocco di mano, ma il Var ha annullato per posizione di fuorigioco di una maglia rossonera giudicata influente nella valutazione del portiere nerazzurro. “Guardate Handanovic, non protesta per nessun motivo dopo il tiro, penso che se un giocatore del Milan in fuorigioco gli avesse ostruito la visuale sarebbe corso ha protestare” dirà Pioli al termine della gara.

Altra vittoria di Allegri sulla Fiorentina

L’andata era stato un triste preludio per la Fiorentina. L’autogol di Venuti al 90esimo aveva fatto intendere che per i viola c’era poco da fare. Ribaltare in casa della Juve lo 0-1 del Franchi sarebbe stata un’impresa non da poco per la squadra di Italiano. I viola ci hanno provato, ma un triplo errore ha permesso alla Juventus di andare in vantaggio nel primo tempo con l’ex Bernardeschi al primo gol contro la sua ex squadra. L’ex viola, con la sua esultanza, sembra essersi tolto un sassolino dalla scarpa. Ormai da diverso tempo non brilla più in maglia bianconera e il gol del vantaggio ha avuto, per lui, il sapore della liberazione. Nel secondo tempo c’è solo spazio per un gol annullato per fuorigioco dal Var da parte di Rabiot e per la chiusura dei conti a un minuto e mezzo dalla fine da Danilo su assist di Cuadrado.

Data e luogo della finale

La finale tra Inter e Juventus andrà in scena il prossimo 11 maggio con orario da stabilire, anche se a rigor di logica si giocherà la sera alle 21. La finale torna allo stadio Olimpico dopo l’ultimo atto disputato lo scorso anno tra Juventus e Atalanta al Mapei Stadium. La Juventus potrebbe vincere nuovamente dopo il successo dello scorso anno, disputando così la sua terza finale consecutiva.

