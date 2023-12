Cosa fare a Roma e Lazio nel weekend di benvenuto al Natale, 8 – 9 -10 dicembre

Con l’avvicinarsi del Natale, il fine settimana è sinonimo di eventi nella nostra Regione Lazio. Ecco cosa possiamo fare nel weekend dell’8 – 9 e 10 dicembre nelle provincie e comuni del Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

Si apre a Roma la grande stagione natalizia tra mercatini, concerti ed eventi. Menzione quasi obbligata quella a Più libri più liberi, la prima fiera italiana dedicata esclusivamente all’editoria indipendente. Dal 6 al 10 dicembre, un ricco programma culturale per incontrare autori, assistere a reading e performance musicali e ascoltare dibattiti. Presso La Nuvola, l’innovativo centro congressi della Capitale, progettato Dall’archistar Massimiliano Fuksas.

Il Teatro Biblioteca Quarticciolo il 9 dicembre alle 21 ospita il Christmas Live AID del Roma Rainbow Choir, il primo coro LGBT+ nato in Italia per diffondere la cultura del rispetto per le differenze e per il riconoscimento di pari diritti. La serata è a ingresso gratuito. Info e prenotazioni: [email protected].

L'ufficio postale di Babbo Natale ha aperto i battenti al Castello di Lunghezza nel Fantastico Mondo, completamente immerso nelle atmosfere di festa tra abeti luccicanti e personaggi speciali. Dall'8 al 10 dicembre i bambini potranno trovare, quindi, tutto l'occorrente per scrivere i loro desideri e chiedere l'aiuto di una simpatica squadra di Elfi Giocattolai.

Eventi a Rieti e provincia

A Rieti la stagione natalizia apre ufficialmente i battenti alle ore 16:30 con l’animazione itinerante di Trampolieri Fuoco e Clown. Le vie del centro storico divengono vie di festa che accompagnano i visitatori allo spettacolo con strumenti e musica medievale a al mercato delle arti e degli antichi mestieri della Valle del Primo Presepe realizzato sotto le volte del Palazzo Papale a cura della Compagnia Arcieri di San Giovanni. Tre giorni per girare tra le vie del centro storico reatino.

Weekend a Latina e in provincia

Parte a Sabaudia un fitto calendario di eventi per il Natale, dall’8 dicembre al 7 gennaio nella piazza del Comune sarà installata la pista di pattinaggio sul ghiaccio, mentre nell’ala nobile del Palazzo Comunale potrà visitare la mostra di presepi, dal lunedì al venerdì il pomeriggio dalle 16 alle 19 e il sanato e la domenica anche la mattina dalle 10.30 alle 12.30. Si parte domani, venerdì 8 dicembre ore 19,00 Chiesa Cristo Re – Borgo Vodice con lo spettacolo del Coro Gospel – Groove on srls.

Sermoneta dà appuntamento con “Favole di Natale” un fitto calendario di eventi che apre ufficialmente da venerdì 8 dicembre. L’atmosfera del borgo medievale sarà arricchita dalle luminarie, dai presepi artigianali sparsi nel paese e dai mercatini di Natale. Al giardino degli Aranci si trova la Casa di Babbo Natale con giochi di luce e piccoli elfi che faranno divertire i più piccoli.

Weekend a Frosinone e in provincia

Inaugura a Sora la “Città del Natale” dalle ore 11:00 presso lo Stadio “C. Tomei” si terrà il Triangolare “Solidarietà e sicurezza in Comune” a favore delle Conferenze di San Vincenzo de’ Paoli. A cura de “Gli amici della Polizia di Stato”, “Arma dei Carabinieri”, rappresentativa del Comune di Sora, rappresentativa Commercianti di Sora. Nel pomeriggio, intorno alle 17:00 Inaugurazione Presepe a Cancèglie

A cura dell’Associazione Sorantica. Apertura Pista di pattinaggio e Inaugurazione del Mercatino di Natale

A cura del Comitato di Quartiere n.6.

A San Giorgio a Liri l'atmosfera natalizia si accende con la Sagra della Polenta e il Mercatino di Natale. Tra prodotti tipici, artigianato e cose buone da mangiare, ci sarà musica e tanto divertimento con il gruppo musicale Frequenze dissonanti.

Weekend a Viterbo e in provincia

Venerdì 8 e sabato 9 dicembre a Civitella D’Agliano appuntamento con “Accendiamo il Natale” nel borgo del centro storico di Civitella, per dare il via al periodo più magico dell’anno. Mercatini, cibo, bevande e divertimento per tutte le età. Per tutta la durata dell’evento, il Comitato festeggiamenti 2024 vi aspetta nella Cantina del priore con cioccolata e bevande calde, zucchero filato, marshmallow, taglieri e spritz.

Sabato 9 dicembre alle ore 18, al Teatro dell'Unione di Viterbo, per la stagione "A teatro in famiglia 2023–2024", Fantateatro presenta "Gli elfi di Babbo Natale", spettacolo per bambini dai 4 ai 10 anni, con la regia di Sandra Bertuzzi, l'allestimento di Federico Zuntini e i costumi dell'atelier Fantateatro. La compagnia propone un tuffo nell'atmosfera magica del Natale, un viaggio nella poesia, nella dolcezza, ma anche tanta musica e divertimento, tutto dentro la colorata scenografia che rappresenta la casa di Babbo Natale

Venerdì 8 dicembre a Viterbo si terrà il laboratorio per bambini “Una carta speziale per una letterina di Natale speciale” . Durante il laboratorio verrà preparata una carta speciale che allenerà alcuni dei nostri sensi e potrà essere utilizzata come base per la lettera dei desideri a Babbo Natale. Dalle 15:30 alle 16:45. Appuntamento in via della Rimessa.

