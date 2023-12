Roma, a piazza San Silvestro si accende l’albero di Natale

“Questo pomeriggio il Natale arriva ufficialmente in piazza San Silvestro. Alle 17.00, infatti, sarà acceso l’albero natalizio, creato in materiale completamente riciclato e con luci led a basso consumo, donato da FeUse, società di benefit e Boston Consulting Group (BCG), società di consulenza strategica leader nel mondo e in forte espansione a Roma. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L’albero sarà illuminato anche grazie al coinvolgimento della storica ditta Bedetti 1882, attività di orologeria e gioielleria romana giunta alla quarta generazione, che è stata felice di contribuire fornendo supporto logistico e tecnico all’installazione dell’albero. La cerimonia di accensione sarà benedetta da monsignor Vincenzo Paglia, accompagnata da un concerto della banda musicale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Parte dei ricavi dell’iniziativa saranno devoluti da FeUse in attività a sostegno della ricerca contro il cambiamento climatico”. E’ quanto si legge in una nota degli organizzatori.

“La collezione Coral di FeUse- si legge ancora- nasce dal riutilizzo dei colaticci, cioè gli sfridi dell’acciaio al termine della fusione che un tempo finivano in discarica e ora prendono forme ramificate creando lavori unici e completamente diversi uno dall’altro. Questi, dipinti di vernice rossa atossica, assumono le sembianze di un vero e proprio corallo marino. Questa iniziativa anticipa la prossima espansione della sede romana di BCG”. (Com/Red/Dire) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

*Foto, immagine di repertorio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata