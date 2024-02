Cosa fare a Roma e nel Lazio sabato 2 e domenica 3 marzo

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, tantissimo altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo primo weekend di marzo 2024.

Weekend a Roma e in provincia:

Domenica 3 marzo 2024 il Bioparco di Roma aderisce alla Giornata mondiale della Fauna selvatica (World Wildlife Day) con una serie di attività rivolte alle famiglie. Il tema di quest’anno è l’importanza dell’innovazione digitale nella salvaguardia della biodiversità. All’interno del parco, dalle ore 11.00 alle 16.00, saranno dislocate postazioni tematiche riguardanti anche la tecnologia, per far comprendere al pubblico quanto i nuovi supporti tecnologici possano essere un formidabile aiuto per salvare le specie minacciate. Info e costi sul sito del Bioparco. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Bubbles Revolution arriva a Roma, all’Auditorium Conciliazione, sabato 2 e domenica 3 marzo 2024. Lo Spettacolo, replicato in 60 paesi del mondo approda a Roma nel weekend. In Bubbles Revolution lo stupore viene raccontato al cuore utilizzando le bolle di sapone come mezzo per creare l’impossibile, senza alcun trucco o illusione. M arco Zoppi & Rolanda sono considerati tra i più grandi Bubble Artist del panorama mondiale, vi aspettano per lasciarvi a bocca aperta. Info e costi sul sito ufficiale Auditorium.

Sabato 2 e domenica 3 marzo 2024, alla Città dell’ Altra Economia riparte una nuova edizione di Formaticum, la manifestazione dedicata al settore caseario con espositori e artigiani pronti ad accogliere i visitatori con le loro eccellenze. Ideatori di questo evento sono La Pecora Nera Editore – casa editrice attiva nel mondo dell’enogastronomia, specializzata nella realizzazione di guide ed eventi – e Vincenzo Mancino, esperto conoscitore della produzione e lavorazione dei latticini. Info sul Sito.

Polenta & Spritz, il connubio che vede come protagonista un pentolone fumante per un piatto amato in tutto il mondo: la polenta. La preparazione seguirà i canoni dei nonni e l’abbinamento è sempre goloso: sugo di spuntature e salsiccia. Ma ecco l’innovazione, accostare alla tradizione, l’aperitivo per eccellenza: lo Spritz. Un gesto sfrontato? Per scoprirlo non resta che andare a provare: Domenica 3 Marzo 2024 in Piazza Roma a Canterano dalle ore 12.00 per Polenta & Spritz

Weekend a Latina e in provincia

Domenica 3 marzo arriva a Cisterna di Latina il Dog Show, alla sala Polivalente di Cisterna di Latina, Via P. Nenni, dalle 8:00 alle 17:00. Evento organizzato dall’associazione !ICBD Club Italiano Cani di Razza” e patrocinato dal Comune di Latina, un’occasione per curiosare tra le meraviglie degli esemplari di cani in gara. Info e programmi disponibili sulla pagina ufficiale Facebook. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Frosinone e in provincia

Frosinone vi aspetta domenica 3 marzo per la manifestazione WalkLab, una camminata a ritmo di musica e Fitness all’aria aperta. Sarete guidati da trainer certificati e qualificati del National team walklab e grazie all’utilizzo di cuffie ad alta fedeltà ti potrai immergere in sensazioni ed emozioni uniche. Appuntamento in Via Marcello Mastroianni alle 9:30. Costi e adesioni al sito WalkLab.

Domenica 3 Marzo, la città di Ceccano farà da cornice ad una emozionante gara di Speed down.

Una competizione adrenalinica ed ecologica, i mezzi utilizzati sono senza motore e funzionano ad energia gravitazionale. Una gara in discesa, su strade asfaltate. Appuntamento dalle 8:30 alle 19:00 in Piazza XXV Luglio. Info via mail all’indirizzo [email protected]. Evento patrocinato dal Comune di Ceccano.

Sabato 2 marzo 2024, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, si terrà il convegno dal titolo “La violenza psicologica uccide. Riconoscere e difendersi da una relazione tossica”. L’iniziativa promossa dal Comune di Frosinone ed in particolare dal Settore del Welfare – Servizi Sociali, coordinato dall’assessore Paolo Fanelli, in collaborazione con il Distretto Sociale B, affronterà tematiche di stretta attualità ovvero le relazioni tossiche connotate da violenza fisica, di genere e da abuso psicologico ed i recenti casi di femminicidio.

Weekend a Viterbo e in provincia

Domenica 3 marzo alle ore 18 al teatro Lea Padovani di Montalto di Castro va in scena, per la stagione “a teatro con mamma e papà” 2023-24, “Malefici”, spettacolo di Dario Vergassola, regia di Manuel Renga, musiche, liriche e vocal coaching di Eleonora Beddini con i muffins, adattamento e dialoghi di Elisabetta Tulli e Manuel Renga, della fondazione Aida ets. Appuntamento al Teatro Lea Padovani, domenica prossima, info e costi sul sito del teatro.

*Immagine dalla pagina Facebook ufficiale del Bioparco

© Riproduzione riservata