Domenica 3 marzo tutti al “Carnevale Postarolo” a Posta (Ri)

Posta è un piccolo comune montano di 566 abitanti della provincia di Rieti nel Lazio; confina con i comuni di Cittareale, Leonessa, Montereale (Aq).

Il 3 marzo si festeggia il Carnevale locale, conosciuto come il Carnevale Postarolo, dopo il rinvio a febbraio della kermesse dovuto alle cattive condizioni del tempo. Dopo qualche anno di sosta a causa della pandemia, ritorna la storica manifestazione, giunta alla 27esima edizione e organizzata dall’Associazione “Il Feudo di Machilone”: quest’anno spazio ai festeggiamenti di carnevale in chiave “History Edition“.

Divertimento e Cultura

“Lo spirito di questa edizione – spiegano dall’associazione – è quello di coniugare divertimento e goliardia con cultura e conoscenza della storia dei nostri territori. Crediamo che questo possa rappresentare un mezzo per pubblicizzare la nostra ricca storia e le bellezze del nostro territorio.

Ogni frazione e paese limitrofo porterà al Carnevale una rappresentazione della sua storia e delle sue tradizioni. Dai Romani al Medioevo, da Margherita D’Austria a San Francesco e tanto altro”.

Partecipazione dei Comuni limitrofi

Un tema dunque molto ricco e aperto alla partecipazione di tutti i Comuni vicini che si sfideranno con la loro creatività all’insegna della tematica scelta. L’appuntamento è dunque per il 3 marzo a partire dalle 14:00 nel piazzale del Benny’s Bar con la partenza del corteo in maschera che, dopo un lungo giro per le vie del paese, si fermerà in Piazza degli Eroi dove si svolgeranno spettacoli e tanto divertimento per tutti.

Parteciperanno al Corteo

– Gruppo storico Sbandieratori Città Di L'Aquila;

– Musici Universitas Leonessa;

– Compagnia Tamburi Antrodoco;

– Giocoliere Uovo Elettrico;

– Scherma Storica Gualdana dell’Orso;

– Piccola Compagnia Equivoca -performing arts-.

Gruppo Storico degli Sbandieratori Città di L’Aquila

Il Gruppo Storico degli Sbandieratori Città di L’Aquila si esibiscono nell’arte della Bandiera, riconosciuta e apprezzata in Italia e nel mondo, grazie alla capacità di affascinare lo spettatore, che ne segue i movimenti, i lanci e gli scambi che colorano il cielo sulle piazze.

Oltre agli Sbandieratori, fanno parte della formazione del Gruppo anche i Tamburini che scandiscono il suono e i movimenti, le Dame e i Cavalieri che sfilano con abiti storici curati nei minimi dettagli, e le Chiarine che annunciano l'arrivo del corteo assieme ai tamburi, il loro suono squillante accompagna i movimenti delle bandiere enfatizzando e rendendo unico lo spettacolo. Tutte figure determinanti nel successo della squadra.

