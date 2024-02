A San Vito Romano la Sagra della Polenta e del Fritto Misto

Domenica 25 febbraio a San Vito Romano, comune in provincia di Roma che sorge sui Monti Prenestini, si svolgerà una importante manifestazione per celebrare e gustare due piatti tipici della cucina italiana: la polenta e il fritto misto. La polenta è un piatto a base di farina di mais cotta in acqua salata, ha origini antiche, risalenti addirittura all’epoca degli antichi romani, i quali consumavano una sorta di polenta fatta con farina di farro. Il fritto misto è un piatto composto da una varietà di cibi fritti, come ad esempio verdure, carne, pesce o formaggi.

La 1° “Sagra della Polenta e del Fritto Misto Sanvitese” si terrà in piazza Marconi, conosciuta anche come la Rocchetta, luogo di San Vito Romano tradizionalmente utilizzato per eventi e feste. L’organizzazione della Sagra è curata dalla locale Pro Loco, una vivace realtà composta da tanti giovani e da veterani, che nel solco del successo ottenuto dal “Natale Sanvitese”, offre una stuzzicante opportunità per trascorrere una giornata alla scoperta del paese laziale che conta oltre 3.300 anime e diversi luoghi da apprezzare, come l’antico borgo e le stupende vedute panoramiche.

L’organizzazione prevede la presenza di gazebo con tavoli al coperto e riscaldati, garantendo un ambiente confortevole anche se le temperature fossero meno miti. Comunque, nell’eventualità di una domenica piovosa la Sagra si terrà presso la Villa Comunale.

Sbandieratori di Castel Madama

Il programma dell’evento inizierà alle ore 11:00 della mattina con un aperitivo in compagnia degli Sbandieratori di Castel Madama (Rm), che sfileranno con un breve corteo e si esibiranno nella piazza. Intratterranno il pubblico con il loro show fatto di rullo di tamburi, squilli di trombe, volteggi di bandiere, una esibizione che catturerà l’attenzione di tutti i presenti.

Il Gruppo degli Sbandieratori è composto da circa 40 elementi, ragazze, ragazzi e bambini, in grado di offrire una grande varietà di spettacoli, (individuali, di coppia, piccola e grande squadra, svolti anche con una o più bandiere). Nel tempo è diventato uno dei più rappresentativi e apprezzati gruppi italiani del genere.

Tre tipi di Polenta e Fritto misto

Alle 12:30 seguirà la vera e propria Sagra con il pranzo a base di polenta e fritto misto sanvitese. Per i più piccoli è previsto un menu specifico, assicurando così la partecipazione di tutti, senza alcuna esclusione.

Polenta a scelta e Fritto Misto

La Sagra offrirà tre tipi di Polenta e il Fritto misto che è un piatto dove ci saranno fettine panate, accompagnate da carciofi fritti, ricotte fritte e supplì.

Previsto anche un menù per famiglie nel caso di bambini che non dovessero gradire i cibi tipici della manifestazione, un menù con hot dog e patatine. Non mancheranno i dolci secchi della tradizione sanvitese e per i più golosi ci saranno le crepes.

Proprietà e benefici della polenta

La polenta è un alimento altamente nutriente, ricco di carboidrati complessi che forniscono energia sostenuta. È anche una fonte significativa di fibre, vitamine del gruppo B e minerali come il ferro e il magnesio. Grazie alla sua composizione, può contribuire a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e a favorire la salute digestiva. Inoltre, la polenta è naturalmente priva di glutine, il che la rende un’opzione adatta per le persone con intolleranza al glutine o celiachia.

Preparazione e versatilità

La polenta viene tradizionalmente preparata mescolando farina di mais con acqua e sale, e cuocendo il composto su fuoco lento fino a ottenere una consistenza densa e cremosa. Tuttavia, ci sono molte varianti di preparazione della polenta, che possono includere l'aggiunta di latte, brodo, formaggio o burro per ottenere diverse consistenze e sapori.

Una volta cotta, la polenta può essere servita in molti modi: tagliata a fette e grigliata, servita morbida come contorno, o come base per ricette più complesse come polenta con sugo di carne o polenta al formaggio. Durante la sagra, i visitatori avranno la possibilità di assaporare questi piatti tradizionali preparati secondo ricette locali e gustarli in un’atmosfera festosa e conviviale.

Non solo Gastronomia…

Oltre alla gastronomia, infatti, l’evento include anche un intrattenimento musicale, spettacoli folkloristici, e mercatini di prodotti locali. Le sagre come questa sono una parte importante della cultura italiana, offrendo un’occasione per apprezzare e preservare le tradizioni culinarie e culturali del Lazio.

Spettacolo di Magia sul palco

Durante il pranzo, ci saranno intrattenimenti come la musica popolare eseguita dagli “Erre Sei”, la presenza del Mago Parker che stupirà il pubblico con uno spettacolo di magia e illusionismo, e altri animatori che si dedicheranno ai più piccoli con attività ludiche come il trucca-bimbi e la realizzazione di palloncini. L’obiettivo è rendere l’evento coinvolgente per tutte le età e creare un’atmosfera festosa e divertente.

Musica popolare degli Erre Sei

Siamo un gruppo di musica popolare composto da 8 elementi originario di Cave (Rm). Le nostre parole d’ordine sono divertimento e spensieratezza. Il nostro repertorio passa per varie località delle nostre zone, fino ad arrivare ad alcuni tra i più bei balli popolari italiani come la Pizzica, il Saltarello, la Tarantella e la Tammurriata.

Pro Loco di San Vito Romano

“Vogliamo valorizzare il nostro San Vito Romano e in particolare ci teniamo a mostrare i nostri prodotti e far conoscere le tradizioni sanvitesi. Così abbiamo pensato di realizzare una Sagra della Polenta, piatto tipico invernale, e del Fritto Misto, piatto tipico sanvitese, ricordo che i miei nonni lo facevano sempre la domenica, nei ristoranti del paese, d’inverno si mangiava il giorno di festa”, ha affermato il presidente della Pro Loco, Paolo Gentilezza.

“Questa Sagra è il nostro modo per tornare un po’ indietro nel tempo, visto che si è un po’ persa questa piccola tradizione a cui noi teniamo moltissimo, e alla quale volevamo infondere nuova vita ed energia”, ha concluso il presidente della Pro Loco di San Vito Romano. Ricordiamo che vi è la possibilità di prenotare i tavoli al coperto e riscaldati al numero 329.2285668.

