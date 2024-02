“Marzo in Cantina” a Vallerano, 5 giorni di cucina casereccia, visite guidate e passeggiate

Da sabato 2 a domenica 24 marzo, torna a Vallerano la terza edizione di “Marzo in Cantina”: cinque giorni all’insegna della cucina casereccia e della scoperta del territorio, tra visite guidate e passeggiate, organizzati, come da tradizione, dall’Associazione San Vittore Martire, Comitato festeggiamenti 2023/24.

Nello specifico, due sono gli appuntamenti serali, sabato 2 e venerdì 8 marzo (con l’immancabile evento pensato per la Festa della Donna), nei quali, oltre alla cena, la scaletta prevede anche l’intrattenimento musicale di Stefano Rapiti a suon di karaoke e di live music.

Cantina di San Vittore

Le tre domeniche successive, il 10, il 17 e il 24 marzo, la manifestazione proseguirà con l’apertura della Cantina di San Vittore per il pranzo, con un programma che prevede anche la possibilità di partecipare a delle suggestive passeggiate mattutine e alle visite guidate organizzate dall’associazione Kalipè, alla scoperta della bellezza di Vallerano, tra paesaggi incantevoli e ricca cultura locale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Dal cinghiale alla porchetta di Vallerano

Per quanto riguarda i piatti che si potranno degustare a Marzo in cantina, si va dal cinghiale alla porchetta di Vallerano, passando per molte altre prelibatezze locali. Un’ampia varietà di sapori autentici, con menù curati, con amore e maestria, che rappresentano un inno alla cucina tradizionale, dove gli ingredienti vengono utilizzati sapientemente per comporre delle vere e proprie opere d’arte culinarie. Anche per i più piccoli, sono stati pensati menù ad hoc. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

San Vittore martire

Infine, Marzo in cantina è l’ennesima tappa di avvicinamento all’edizione 2024 della Festa patronale di San Vittore martire, uno degli appuntamenti religiosi e folkloristici più importanti della Tuscia. L’evento ogni anno richiama l’attenzione di migliaia di turisti ed è organizzato da 12 valleranesi, i mitici deputati, e dalle loro famiglie, i quali, tutti insieme, compongono il Comitato festeggiamenti San Vittore. Una delle migliori espressioni dell’identità valleranese. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Ma, tornando a Marzo in cantina, la prenotazione è più che gradita al fine di assicurarsi un posto a tavola o per partecipare alle attività organizzate. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Tutte le informazioni sulla manifestazione e sulle modalità di prenotazione sono reperibili sul sito www.festasanvittore.com (dove è anche possibile restare informati rispetto alle iniziative che la Deputazione organizzerà fino alla prossima festa patronale) e sulle pagine Facebook e Instagram “bettalasanvittorevallerano”.

© Riproduzione riservata