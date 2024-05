Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend, sabato 1 e domenica 2 giugno

Weekend a Roma e in provincia:

Domenica 2 giugno, nella mattinata, di svolgerà la tradizionale parata lungo via dei Fori Imperiali, per la Festa della Repubblica. Personale militare e civile, corpi armati e non armati, bandiere e stendardi, bande e fanfare militari sfileranno per uno degli appuntamenti più attesi è a concludere sarà lo spettacolare passaggio nei cieli di Roma delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Domenica 2 giugno, prima domenica del mese, come da consuetudine saranno aperte a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio, con il Museo della Forma Urbis, l’Area Sacra di Largo Argentina , l’area archeologica del Circo Massimo e Villa di Massenzio che per l’occasione prolungherà l’orario di apertura fino alle ore 22. L’area archeologica dei Fori Imperiali e i Mercati di Traiano potrebbero avere limitazioni negli accessi a causa della concomitante parata prevista nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Aperti gratuitamente anche diversi musei statali di Roma e del Lazio.

A Nemi, torna la Sagra delle Fragole e Mostra dei fiori. Appuntamento domenica 2 giugno con la sfilata delle “Fragolare”, le ragazze del borgo, che per l’occasione indossano l’antico costume della tradizione. Tutte le info sul sito del Comune di Nemi.

Il 1° giugno torna MagicSplash di Valmontone, il parco acquatico di MagicLand. Oltre 40.000 metri quadri immersi in un’oasi tropicale composta da più di 16.000 piante e 10.000 metri quadri di spiaggia bianchissima. Solo per sabato 1 e domenica 2 giugno torna lo spettacolo Magic Bubble Show prodotto in esclusiva per MagicLand da Marco Zoppi & Rolanda, considerati tra i più grandi bubble artist del panorama mondiale. Magic Bubble Show, si terrà presso il Gran Teatro Alberto Sordi sabato e domenica con due appuntamenti al giorno (alle 15:00 ed alle 16:30).

Anguillara Sabazia si prepara ad ospitare il villaggio dello street food targato TTS Food. Sarà allestito il più grande villaggio dedicato al cibo da strada mai realizzato, ancora una volta sul Lungolago di Viale Reginaldo Belloni che per il festival verrà reso pedonale e trasformato in una suggestiva passeggiata dove gusto, profumi e sapori saranno gli ingredienti della tre giorni. L’evento inizierà il 31 maggio e continuerà fino al gran finale del 2 giugno per festeggiare la Festa della Repubblica Italiana.

Da venerdì 31 maggio e fino a domenica 2 giugno a Passoscuro torna la Sagra delle telline. La sagra è organizzata dalla Pro Loco di Passoscuro con il patrocinio del Comune di Fiumicino. Maggior informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco Passoscuro.

Weekend a Frosinone e in provincia

Pofi è pronta ad ospitare i turisti e i curiosi con la Sagra della Montanara. Appuntamento il 1° e il 2 giugno presso il Palatenda. Sabato l’evento inizierà alle ore 18:00 con l’apertura degli stand gastronomici e la mostra mercato di artigianato locale. Alle ore 21:00 il tutto sarà allietato dalla musica degli “Strimpellaciocia” mentre domenica 2 giugno, il mercatino sarà disponibile dalle ore 12:00 alle ore 18:00 e dalle 10:00 in poi oltre a poter gustare le montanare ci sarà la musica del gruppo Folklore Pofano.

Da venerdì 31 maggio e fino a domenica 2 giugno, Sora è pronta a ospitare la seconda edizione del “SORA BEER PARK”, evento organizzato dall’associazione Deep Street, con il patrocinio del Comune di Sora e della Provincia di Frosinone. Sotto i riflettori ci saranno la birra artigianale e lo street food: oltre a quattro birrifici selezionati e circa venti birre da degustare, nove food truck proporranno le più svariate prelibatezze da strada.

A Ceccano, sabato 1° giugno arriva Greenland! Il primo festival dei parchi e dei giardini interamente dedicato ai giovani; a partire dalle ore 16:00. Natura e tempo libero saranno protagonisti in 4 aree verdi della città in un unico grande evento. Inizio dell’evento alle ore 16:00 a Castel Sindici con Baloon art , il primo festival di sculture costruite con palloncini colorati di ogni dimensione. Degustazioni e spettacoli per tutto il giorno fino alla chiusura dalle 22:00 con djset in villa comunale.

Weekend a Latina e in provincia

Domenica 2 giugno in piazza Duomo e in Viale Vittorio Emanuele III a Fondi, intorno alle 11.00 si inizieranno a preparare i vari quadri della seconda Infiorata del Corpus Domini – Città di Fondi. L’Associazione Filippo II con i volontari della parrocchia San Pietro Apostolo hanno coordinato le attività di tante altre associazioni come Ass. ludica – culturale Atuttotondo, Ass. Giulio Cesare, Andos Fondi, casa di produzione On Broadway, Ass. La famiglia, Scuola di ballo Simona Kaos e i Centro Anziani di Fondi centro e Selvavetere. Insieme hanno realizzato il variopinto tappeto di fiori sul quale passerà la processione del Corpus Domini a Fondi. L’evento è patrocinato dal Comune di Fondi, dalle Parrocchie di San Pietro e di San Paolo, dall’Associazione Pro Loco Fondi Aps.

A Borgo Podgora (Latina) da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno si terrà il Sessano Beer – Festa della Birra nell’area attrezzata dietro la chiesa di Santa Maria di Sessano. Dopo il successo della scorsa edizione, torna anche quest’anno la manifestazione che coniuga dell’ottima gastronomia, tanta buona birra e della musica tutta da ballare e cantare in compagnia. Info su whatsapp 333/4738524

Una due giorni da non perdere quella che si svolgerà presso lo Spazio Culturale Nicolosi in Via Filippo Corridoni 78 nella Piazzetta del Quartiere Nicolosi di Latina e che vedrà protagonisti i libri nel mese loro dedicato, con presentazioni e proposte culturali che spaziano su diversi fronti. La “Fiera del Libro”, che in questa edizione ha deciso di utilizzare come motto “dalla cultura locale all’immaginario universale” è organizzata dalla Compagnia dei Lepini e dal Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini, alcune associazioni del territorio e gode del patrocinio della Provincia di Latina. La due giorni si aprirà venerdì 31 maggio alle 17 con la presentazione del libro “La strega di mezzanotte” di Barbara Mirarchi.

Sarà presentato domenica 2 giugno, presso l’ex cinema Tirreno, accanto alla Chiesa dell’Immacolata, in Via XXIV Maggio, a Latina, la raccolta di racconti “Dall’una alle 4 e 56”, il libro che assomma i punti di vista dei dieci autori che hanno voluto spiegare cosa ha significato lo sbarco della Luna nel 1969.

Weekend a Viterbo e in provincia

Domenica 2 giugno a Vetralla si tiene la seconda edizione di Passione creativa, la mostra dell’artigianato e gastronomica vetrallese promossa dall’associazione Ve.c.in. La mostra si tiene all’interno del parco della poesia Arnoldo Foà di Cura di Vetralla e prende il via alle ore 9:30. È corredata da un’esposizione di pittura del movimento artistico vetrallese e altri pittori, dai lavori dei bambini delle elementari e dell’infanzia di Vetralla-Cura, dalla didattica faunistica del museo naturalistico di Barbarano Romano, dalle esposizioni di cimeli storici dell’arma dei carabinieri.

Sabato 1° giugno dalle ore 18:30 si terrà Orte in pizza. L’evento è nato dall’unione di tre associazioni sul territorio di Orte: the grove, pro loco ed ente Ottava medievale, insieme a tanti altri volontari e addetti ai lavori per rendere magica, indimenticabile e divertente la serata. Una cena itinerante a base di pizza e birra nel centro storico, nel quale in ogni piazza in prepara una pizza diversa e dei punti ristoro e degustazione nelle vie più caratteristiche del paese. A fare da contorno alla componente gastronomica si trova musica dal vivo, band itineranti, dj set e spettacoli vari. Info e prenotazioni al numero 379 2085237

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno torna a Celleno la festa delle ciliegie, giunta alla XXXVIIesima edizione. Un fine settimana ricco di eventi con carri allegorici e gruppi mascherati che sfilano per le vie del paese. Si possono assaporare gli squisiti frutti, le famosissime frittelle di ciliegia e porzioni della “crostatona”, una crostata lunga circa 20 metri. Durante tutta la manifestazione negli stand gastronomici è possibile cenare gustando piatti e prodotti tipici locali mentre le serate sono allietate da intrattenimenti musicali per tutte le età e da tanta animazione per i più piccini.

A Bolsena domenica 2 giugno torna il consueto appuntamento con l’Infiorata in occasione del Corpus Domini. Tra i momenti più emozionanti delle celebrazioni c’è la preparazione dei quadri da parte degli infioratori. I lavori iniziano la domenica mattina presto. L’intera comunità partecipa all’allestimento dei quadri, realizzate con fiori di ginestre, fiordalisi, acacia, papaveri, rose, “fojone”, veccia, ortensie, calendule, garofani, margherite, e materiali di origine naturale come semi e foglie di varie tipologie. I colori predominanti in tutte le composizioni sono il giallo, il rosso ed il verde, di rara e preziosa bellezza è anche l’azzurro del fiordaliso.

Weekend a Rieti e in provincia

Domenica 2 giugno, si svolgeranno a Rieti le celebrazioni per il 78° Anniversario della Fondazione della Repubblica. Alle ore 9:45, in piazza Giuseppe Mazzini, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose, avrà luogo la cerimonia dell’Alzabandiera, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti. A partire dalle ore 10:45, in piazza Cesare Battisti, si svolgerà la cerimonia ufficiale con la rassegna, da parte del Prefetto, dello schieramento delle rappresentanze militari e civili, dei Gonfaloni dei Comuni e dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Sabato 1° giugno a partire dalle ore 19:00 a Poggio Catino si svolgerà l’ottava edizione della Festa delle Cantine. Dalle ore 20:00 riapertura del forno storico del paese e via all’offerta gastronomica. Per tutta la serata gruppi musicali allieteranno l’evento. Per info poggiocatinoproloco@gmail.com