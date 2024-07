Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend, sabato 13 e domenica 14 luglio

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di luglio 2024

Weekend a Roma e in provincia:

Metti una sera d’estate:

La Pro Loco di Nerola è lieta di presentare “Metti una sera d’estate – Nerola”, il primo evento dell’estate nerolese. Vi invitiamo a trascorrere una serata speciale nella suggestiva cornice del centro storico di Nerola, sabato 13 luglio 2024.

Gli ospiti potranno gustare piatti tipici di Nerola come le stracciose, una tradizionale pasta all’uovo fatta a mano condita con sugo di aglio, olio e pomodoro, oltre agli arrosticini di pecora alla brace, patatine fritte, birra, dolci tradizionali e crepes alla Nutella. La serata sarà animata da musica dal vivo, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Il panorama suggestivo del territorio sabino e l’aria buona renderanno l’evento ancora più piacevole.

Per raggiungere Nerola, da Roma si può prendere l’A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20 km sulla Salaria in direzione Rieti. All’altezza di Borgo Quinzio, prendere l’uscita per Nerola e continuare sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola. Da Rieti, invece, percorrere la via Salaria in direzione Roma, svoltare a destra all’uscita per Nerola all’altezza di Corese Terra – Borgo Quinzio e proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.

Alla mezzanotte, ci sarà un brindisi in compagnia per festeggiare la giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia. Non perdete “Metti una sera d’estate” a Nerola, un’occasione unica per godere di buona compagnia e atmosfera festosa.

La pizza a portafoglio:

Sabato 13 e domenica 14 luglio, Largo Marinai d’Italia a Fiumicino ospiterà la quarta edizione del Festival della Pizza a Portafoglio. Dalle 18:00 alle 24:00, nella suggestiva cornice della Darsena, gli ospiti potranno gustare questa specialità gastronomica unica, preparata dai migliori chef-pizzaioli del Lazio.

Durante le due serate, famiglie, amici e appassionati di cucina potranno divertirsi non solo assaggiando la pizza a portafoglio, ma anche godendo di intrattenimento musicale, visitando stand gastronomici e partecipando ad attività per bambini. L’atmosfera sarà accogliente per tutte le età, offrendo un’esperienza indimenticabile.

Domenica 14 luglio, l’evento vedrà la presenza del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e dell’Assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli. Non mancate al Festival della Pizza a Portafoglio a Fiumicino, un evento che promette divertimento e delizie gastronomiche per tutti!

Le arti improvvisate a Tolfa:

Il 12 e 13 luglio, Tolfa (Roma) ospiterà la 13ª edizione del Festival Internazionale delle Arti Improvvisate Tolfama, uno dei principali festival italiani dedicati all’improvvisazione teatrale e specializzato nel Site Specific Theatre.

Quest’anno, il festival è dedicato alla città di Tolfa, rinomata per il successo delle sue manifestazioni artistiche e culturali. Artisti provenienti da tutto il mondo parteciperanno a workshop di improvvisazione teatrale che culmineranno in spettacoli creati appositamente per i luoghi più suggestivi e di interesse architettonico e archeologico del paese.

Venerdì 12 e sabato 13 luglio, con ingresso libero, il festival offrirà un ricco programma. Gli spettatori potranno partecipare a installazioni interattive a cielo aperto, godere di spettacoli site specific, ascoltare performance di poesia e concerti. Inoltre, ci saranno workshop di improvvisazione teatrale tenuti da grandi esponenti del teatro d’improvvisazione riconosciuti a livello internazionale e un mercato dell’artigianato artistico.

Non perdete l’occasione di vivere due giorni di arte e cultura a Tolfa, dove l’improvvisazione teatrale trasformerà la città in un palcoscenico a cielo aperto.

Weekend a Frosinone e in provincia

Memorial Emiliano Chiappini

Sabato 13 luglio, a partire dalle ore 19:00, il centro sportivo WeSport Frosinone ospiterà il 2° Memorial Emiliano Chiappini. Emiliano, grande appassionato di pugilato e assiduo frequentatore della Scuola Pugilistica Città di Frosinone, è scomparso il 9 aprile 2023 a causa di una malattia oncologica.

La serata, organizzata dalla Boxe Frosinone, prevede una serie di incontri interregionali di pugilato olimpico. Il gran finale vedrà protagonista Cristina Navarro, già campionessa dilettante in Spagna e professionista dal 2022. Conosciuta con il soprannome “La Piccolina”, Cristina si sta preparando anche per combattere per un titolo europeo. Non mancate a questa serata dedicata al pugilato e al ricordo di Emiliano Chiappini.

Weekend a Latina

Serate di Festa a Picinisco

Due serate indimenticabili all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento a Picinisco, il 13 e il 14 luglio.

Venerdì 13 luglio, alle ore 20:30, si apriranno gli stand gastronomici. A seguire, alle ore 21:00, il Dj Resident Massimo Urbano ci farà rivivere i migliori anni con il suo Live Dj Set “Back To The 90’s”.

Sabato 14 luglio, sempre alle ore 20:30, gli stand gastronomici torneranno ad aprire le loro porte. Alle ore 21:00, la serata sarà animata dalla musica popolare salentina de “I Cantori in Terra di Lavoro”.

Il menù delle serate include delizie come pappardelle con ragù di cinghiale, spezzatino di cinghiale, panini con porchetta o salsiccia, patatine fritte, frittelle con porchetta o Nutella, e bibite. Tra le novità assolute, potrete assaggiare il panino con hamburger di cinghiale e gli gnocchetti al ragù di capriolo.

Per maggiori informazioni, potete contattare Danilo al numero 339 5442432, Massimo al 349 6437913, oppure Michele al 340 0614036. Non mancate a queste serate di festa e buon umore!

Energy Festival a Ceccano

L’Energy Festival arriva a Ceccano dal 12 al 14 luglio, promettendo tre giorni pieni di attività e divertimento. A partire dalle ore 17:00, il programma include esibizioni sportive da provare, i Giochi del Sorriso dedicati ai bambini, giochi, balli, musica, e un’area food con tutte le specialità del territorio.

L’appuntamento è fissato per il 12, 13 e 14 luglio dalle ore 17:00 all’ex campo da baseball di Ceccano. Ogni serata sarà animata da grande musica a partire dalle ore 21:30: venerdì 12 luglio si esibiranno i Vivere Vasco, sabato 13 luglio sarà il turno de I Canta-autori, e domenica 14 luglio Max Pezzali – 883 con i Fattore S.

Non mancate a questo evento ricco di energia e divertimento!

Weekend a Viterbo e in provincia

Cena Rinascimentale nel Sacro Bosco di Bomarzo:

Dopo il successo della passata edizione, sabato 13 luglio, nell’incantevole cornice del Sacro Bosco di Bomarzo, precisamente nel piazzale delle Pigne, si terrà la Cena Rinascimentale. Con un menù cinquecentesco e un convivio musicale, l’evento rievoca le atmosfere e le suggestioni dell’epoca in cui il boschetto era abitato dalla famiglia Orsini, e Vicino, creatore e committente del Sacro Bosco, riceveva gli amici. Gli ospiti saranno accolti da eleganti dame in costume, musici, sbandieratori, giocolieri e giullari, creando un’esperienza unica che li trasporterà indietro nel tempo, nell’elegante e sontuosa atmosfera del Rinascimento.

La serata vedrà la partecipazione della musicista Cheng Yanran e della Guang Hua Cultura & Media Italia, in occasione della XVIII Mostra Cinematografica Cinese in Italia. Saranno presenti anche il corteo storico di Bomarzo, il gruppo musici e sbandieratori del Nobile Rione Dentro di Bomarzo, i musici e focolieri del Rione S. Giorgio di Soriano nel Cimino, la musicista armena Sona Kakobyan e l’associazione culturale “Laus Veris” di Bevagna.

Il menù della cena comprende, come primo servigio, mescolanza di erbe fresche, squisito boccone di crostino d’anitra e prugne, erbacee alla brace e sotto il fuoco in saporita guisa. Come secondo servigio, zuppa di cipolle e cannella dal sapore gentile, cinghiale al modo dolce forte secondo l’antica ricetta, lepre in salmì con ginepro e il suo fermento. Come terzo servigio, opulenti e fragranti porcelli pieni delle loro carni, spiedi aromatici di pollame, pomarance e finocchi, dolci fegatelli in ratta, gagliardi e saporiti. Come quarto servigio, fichi zuccherini su pane rustico, trionfi di frutta e torta deliziosa di visciole e ricotta. Saranno inclusi vino, idromele e acque zuccherate.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare info@parcodeimostri.com o acquistare i biglietti online al link prenotazioni.sacrobosco.eu. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.sacrobosco.eu.

Ritorno della Festa della Birra a Vallerano

Dopo otto anni, la festa della birra torna a Vallerano, in programma da venerdì 12 a domenica 14 luglio presso il giardino comunale Giacomo Matteotti. Questo evento è l’ultimo dei tre appuntamenti enogastronomici organizzati dalla “deputazione” di San Vittore tra giugno e luglio, in previsione della prossima festa patronale. Le iniziative hanno attirato migliaia di turisti provenienti da tutto il Lazio e dalle regioni limitrofe.

La festa offrirà ogni sera la possibilità di scegliere tra sei tipi di birra, accompagnati da un incontro culinario con alcune delle più intriganti espressioni del food truck dell’Italia centrale. Le proposte culinarie spazieranno dalla cucina italo-messicana a quella thai, dai panini con salsiccia alle pizze fritte ripiene, dagli arrosticini di pecora agli hamburger, dagli hot dog alle patate fritte a spirale, fino alle crepes con Nutella.

I food truck hanno origine negli Stati Uniti negli anni ’50, quando i camioncini ambulanti offrivano pasti veloci ed economici ai lavoratori nei cantieri o nelle fabbriche. Negli ultimi anni, questo fenomeno si è diffuso in tutto il mondo, diventando una forma di street food innovativa e di tendenza. L’accoppiata con la birra, dunque, si preannuncia vincente, promettendo un evento indimenticabile per tutti i partecipanti.

XV Sagra dello Gnocco co’ la Rattacacio a Vasanello

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, Vasanello ospita la XV sagra dello gnocco co’ la rattacacio presso l’arena polivalente. Questo evento celebra una ricetta tanto semplice quanto gustosa, radicata nell’antica tradizione vasanellese. Le massaie, infatti, passavano lo gnocco sulla “rattacacio” (la grattugia per il formaggio), conferendogli quella tipica superficie ruvida che trattiene perfettamente il condimento.

Gli gnocchi serviti durante la sagra sono rigorosamente artigianali, prodotti uno ad uno da mani sapienti ed esperte. I condimenti, preparati con cura, utilizzano materie prime locali di primissima scelta. Gli stand gastronomici aprono alle ore 20, offrendo un menù che esplora i sapori della tradizione nostrana, con opzioni anche per celiaci. Il menù include antipasto, gnocchi, carne e dolcetti a volontà. I vini, attentamente selezionati tra le aziende vinicole di maggior rilievo del territorio, offrono il miglior accompagnamento a un prezzo imbattibile.

Ad accompagnare le tre serate, ci saranno tre appuntamenti unici. Il 12 luglio, dalle 21:30, si terrà lo spettacolo con Peppe live. Il 13 luglio, sempre dalle 21:30, andranno in scena gli Sbronzi di Riace. Il 14 luglio, invece, sarà proiettata su maxischermo la finale degli Europei di calcio 2024.

La sagra dello gnocco co’ la rattacacio promette di essere un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e del divertimento. Non mancate!

Weekend a Rieti e in provincia

Il “Riformula” è un progetto culturale di ONDADURTO TEATRO, realizzato in collaborazione con il Comune di Antrodoco, che celebra le arti performative contemporanee attraverso la contaminazione dei generi. Questo festival si pone l’obiettivo di promuovere la vicinanza tra le persone e favorire uno scambio emotivo all’interno della comunità.

Nell’edizione del 2024, dal 10 al 14 luglio, diretta artisticamente da Lorenzo Pasquali di Ondadurto Teatro, il festival si arricchisce di importanti collaborazioni e focus tematici:

Un Campus Estivo dedicato alle nuove generazioni.

Un focus sulla danza italiana under 35, supportato dal programma SIAE – Per Chi Crea.

Una sezione dedicata al circo contemporaneo e all’arte urbana, con il sostegno della Regione Lazio.

Un progetto europeo finanziato da Creative Europe.

Queste iniziative ampliano il raggio d’azione del festival, rendendolo non solo un evento artistico ma anche un punto di incontro e di crescita per diverse comunità artistiche e culturali.