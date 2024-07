Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend, sabato 6 e domenica 7 luglio

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di luglio 2024

Weekend a Roma e in provincia:

Fabi, Silvestri e Gazzè

il trio romano, tornano insieme per celebrare il decimo anniversario del loro album “Il Padrone della Festa” con un grande concerto-evento previsto per il 6 luglio, unica data, al Circo Massimo. I tre cantautori eseguiranno dal vivo, per la prima volta dopo dieci anni, il loro primo e unico album insieme, certificato doppio platino. Questo lavoro li aveva impegnati per quasi due anni in un tour europeo, una grande tournée nei principali palasport italiani e due memorabili eventi live all’Arena di Verona e a Rock in Roma.

In scaletta ci saranno tutti i brani de “Il Padrone della Festa”, un disco quanto mai attuale per i temi affrontati, che ha messo al centro, partendo dal titolo, una riflessione profonda sulla crisi ambientale e climatica e sulla fragilità del pianeta che ci ospita. Un progetto incredibilmente prezioso per quello che rappresenta, testimonianza indelebile di una scuola che è patrimonio della musica italiana.

Come dieci anni fa, non mancheranno le incursioni dell’uno nei pezzi degli altri, anche in quelli che nel frattempo si sono aggiunti in questi dieci anni intensi e prolifici per tutti e tre i protagonisti, così da poter rivivere un’altra notte da vera e propria band.

Domenica 7 luglio, Magicland

ospiterà la seconda edizione del Festival delle Bande, degli Sbandieratori e delle Majorettes. Numerosi gruppi di artisti provenienti da diverse parti d’Italia arriveranno al parco divertimenti di Valmontone.

Dopo il grande successo della prima edizione, Magicland ha deciso di riproporre l’evento nell’estate 2024, con l’intento di celebrare la potenza espressiva della musica e del folklore italiano. I visitatori potranno lasciarsi trasportare dalle melodie e dai colori vivaci delle bande, degli sbandieratori e delle majorettes. Il Festival mira a far comprendere ai visitatori del Parco la forza comunicativa della musica come linguaggio universale, capace di unire persone di qualsiasi provenienza.

I performers sfileranno e si esibiranno in tutte le aree del Parco durante l’intera giornata, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva tra musica, colori e tradizione.

Teatro Rurale inaugura la stagione estiva

Sabato 6 luglio, alle ore 19:30, il Teatro Rurale inaugura la stagione estiva al Bosco di Paliano con la stand up comedy di Greta Fabiani.

Lo spettacolo, intitolato “Donne in cerca d’amore”, vede protagonista la 27enne stand up comedian della provincia di Roma. Il tema centrale è l’amore, descritto come il motore del mondo. “Oggi le donne possono finalmente esprimere liberamente i propri sentimenti, proprio come le protagoniste di questo spettacolo. Ognuna di loro, in maniera audace e irriverente, cercherà di trovare l’amore, o almeno ci proverà. C’è chi lo cercherà al parco, chi ad uno speed date, e chi farà un colloquio ai suoi pretendenti”.

L’attrice Greta Fabiani interpreterà varie donne intraprendenti, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo teatrale divertente, con un finale di stand up comedy.

Per prenotazioni o informazioni, chiamare il 370 1533848.

La notte delle streghe

La Notte delle Streghe arriva a Torrita Tiberina sabato 6 luglio dalle 17:00 alle 2:00, con ingresso libero. Un’occasione per lasciarsi affascinare dalle meraviglie di un mondo misterioso. Durante una notte d’estate, la splendida Torrita Tiberina si trasformerà nel paese delle Streghe, offrendo una serata magica tra scope, calderoni, cartomanti e numerose attrazioni a tema, dal centro storico alla piazza dell’anfiteatro.

A partire dalle 17:00:

Mercatino Esoterico e Artigianato: Scopri una vasta gamma di oggetti e libri a tema, incensi, cristalli, abiti e molte altre curiosità.

Truck Food: Gusta diverse specialità culinarie per tutti i palati.

Area Giochi Magici per bambini: Truccabimbi, disegni e altri giochi per i più piccoli.

Anfiteatro: Dj set, danze a tema e intrattenimenti vari.

Il Paese delle Streghe: Nel centro storico, esplora cartomanzia, divinazione, astrologia, tarocchi e altre sorprese con numerosi esperti.

In serata, spettacoli di danza, musica e fuoco animeranno l’evento. Non perdere il concorso per l’abito e l’accessorio da strega più belli. Inoltre, sarà accessibile la mostra dedicata ad Aldo Moro nelle sale dell’Archivio Memo, presso il Palazzo Baronale Savelli di Torrita Tiberina.

L’evento si svolgerà presso Piazza Don Agostino Mancini e Piazza Giacomo Matteotti, organizzato dall’Associazione Culturale Anima Verde con il patrocinio del Comune di Torrita Tiberina.

Tivoli – Giappone

Nei giorni 4, 5 e 6 luglio, Tivoli ospiterà la Prima Edizione del Festival della Cultura Giapponese, in occasione del gemellaggio tra Tivoli e la città giapponese di Yugawara.

Questo evento mira a rafforzare i legami istituzionali tra le due comunità e a creare un ponte tra due culture millenarie, ricche di punti di contatto. Il programma del festival è ampio e ricco di eventi, con l’obiettivo di far conoscere vari aspetti della cultura giapponese e di rafforzare i rapporti istituzionali e commerciali tra le due città.

Una delegazione della Città di Yugawara sarà ospite di Tivoli durante il festival, visitando molti luoghi e strutture sia a Tivoli che a Guidonia Montecelio. Il Sindaco di Tivoli accoglierà la delegazione il 4 luglio presso Palazzo San Bernardino per i saluti e lo scambio dei doni istituzionali.

L’iniziativa gode del patrocinio gratuito dei Comuni di Tivoli e di Guidonia Montecelio, dell’Istituto Va-Ve, di Villae Tivoli, della Fondazione Italia-Giappone, della DMO di Tivoli e Valle dell’Aniene Terre di Otium e della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, che ha anche fornito un contributo finanziario a sostegno dell’evento.

Il Comitato promotore del Festival è composto dall’Associazione Tivoli Città della Cultura, Tivoli ONLUS, LUIG (Libera Università Igino Giordani) e Agenzia del Viaggiatore-CTS.

Weekend a Frosinone e in provincia

Il festival di musica indipendente MuMo ritorna per la sua seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione, il festival si terrà nuovamente nella splendida cornice di Piazzale Corte a Monte San Giovanni Campano, immerso nel suggestivo borgo medievale alle spalle del castello ducale.

Quest’anno, il festival si svolgerà il 5 e 6 luglio con ingresso totalmente gratuito. Ogni serata vedrà l’esibizione di tre band, seguite da un Dj set per continuare la festa. Non mancare a questo evento imperdibile!

Per ulteriori informazioni e dettagli sulla partecipazione, consulta il sito ufficiale del festival o visita le pagine social di MuMo.

La via del gusto

L’Associazione APS Contrade Ripane, insieme al Comune di Ripi, vi invita alla 9ª edizione de “La via del gusto” che si terrà sabato 6 luglio a partire dalle ore 20:00. Questo evento è diventato un punto di riferimento per l’intera provincia del Lazio.

La manifestazione si svolgerà nuovamente nella splendida location di Viale Umberto I, Piazzale Polivalente e Piazza Sette Martiri. Dopo il successo della scorsa edizione, la tavolata sarà ancora più accogliente quest’anno, estendendosi per oltre 250 metri e offrendo più di 1.200 posti a sedere.

Le protagoniste della serata saranno le 7 Contrade del nostro territorio, che presenteranno prodotti e piatti tipici della tradizione ciociara, accompagnati da ottimo vino offerto dalle contrade stesse.

Per partecipare, è possibile ottenere ulteriori informazioni contattando l’organizzazione attraverso i canali ufficiali dell’Associazione APS Contrade Ripane o del Comune di Ripi. Non mancate a questo appuntamento imperdibile con il gusto e la tradizione!

Vino in festa!

Torna la XXV Edizione di Vino in Festa a Paliano! Preparati a due giorni di degustazioni, convegni, street food e tante altre sorprese.

In uno splendido borgo collinare, decine di produttori di vino locali e le eccellenze dello street food del Lazio ti aspettano per un weekend all’insegna del gusto e del buon bere!

Il fiore all’occhiello della manifestazione sarà un corso di degustazione vini che si terrà in entrambi i giorni dell’evento, dalle 10:00 alle 12:00, con una durata di circa 4 ore.

Durante il corso, avrete l’opportunità di conoscere le principali varietà di vino locali, imparare le tecniche di degustazione e valutazione, degustare una selezione di vini pregiati sotto la guida della sommelier Claudia Bettiol. La quota di partecipazione è di 5 €. Posti disponibili: 40

Per confermare la vostra partecipazione, contattare entro il 4 luglio 2024 ai seguenti recapiti: Email: proloco.paliano@libero.it

Non mancate a questa imperdibile celebrazione del vino e della gastronomia locale!

Weekend a Latina

Torna per l’XI edizione “Mangiare con Gusto”

la manifestazione che promuove la cultura del cibo e le eccellenze enogastronomiche del Lazio. Organizzata dall’associazione culturale Eccellenze d’Italia e Almadela s.r.l., con il patrocinio del Comune di Terracina, l’evento si terrà venerdì 5 e sabato 6 luglio nello splendido centro storico.

Durante queste giornate, il centro storico si trasformerà in un villaggio dedicato al buon cibo e al buon bere. Sarà possibile conoscere e degustare prodotti locali e qualche specialità proveniente da Campania e Basilicata: pasta, salumi, carne, formaggi, olio evo, miele, zafferano, verdure, dolci, birra, vino, liquori e tanto altro. I produttori offriranno degustazioni e pietanze realizzate con i loro prodotti.

L’evento includerà laboratori per riconoscere cibi di alta qualità, talk sull’enogastronomia e attività per i più piccoli.

Per partecipare, è necessario acquistare il kit d’ingresso che comprende cinque degustazioni e un calice per il vino. Sarà possibile acquistare ulteriori piatti tramite token disponibili nei punti informativi.

Un’occasione unica per gustare le delizie del territorio, circondati dalla bellezza del centro storico di Terracina. Navette gratuite partiranno dal Piazzale della Stazione e dal Polo Trasporti Terracina (Via Napoli).

L’appuntamento è in Piazza Municipio a Terracina, venerdì 5 e sabato 6 luglio.

La sagra dei Fichi

Sabato 6 luglio si terrà la Sagra dei Fichi a Pisterzo, un evento inaugurale nel calendario estivo di appuntamenti organizzati dal Comune e dalla Pro Loco del suggestivo paesino, frazione di Prossedi.

Durante la festa sarà possibile deliziarsi con i fichi, un frutto versatile utilizzato in primi piatti, sulla pizza con prosciutto, nel gelato e nelle marmellate per gustose crostate.

La manifestazione celebra i prodotti locali con stand enogastronomici e musica dal vivo. Quest’anno, ad allietare la serata, si esibiranno “La Sporca Cinquina”.

L’appuntamento è per sabato 6 luglio nel centro storico di Pisterzo.

Weekend a Viterbo e in provincia

A Bolsena si tiene la quarta edizione di Beerrock

il festival organizzato dall’associazione Bella Gente, previsto il 5 e 6 luglio nel centro storico. Lungo un itinerario del buon bere, otto produttori propongono birre artigianali con assaggi e degustazioni per far conoscere ai visitatori il mondo dei mastri birrai. La lineup musicale include Vittoria Hyde, cantante e dj italo-tedesca, che si esibirà il 5 luglio dalle 21 in uno spettacolo acustico a piazza San Rocco con la band “Vittoria and the Hyde Park”, seguito da un dj set energico in stile m2o a piazza San Giovanni. Su cinque palchi si alternano cover band e gruppi come Santiria, Jolly Cage, Ladri di Monnalisa il 5 luglio, e Trio d’autore, Meridian Akoustic, dj Cardello il 6 luglio. Completano l’evento una varietà di street food: pinse, arrosticini, pesce di lago, hamburger e panini farciti.

Panorami a Montefiascone

Il suggestivo borgo medievale di Montefiascone ospiterà la seconda edizione del festival culturale “Panorami” dal 5 al 7 luglio. Diretto da Annalisa Canfora, attrice e direttrice artistica del Teatro Caffeina, e organizzato dall’associazione culturale Compagnia del Teatro – Caffeina Eventi in collaborazione con il Comune di Montefiascone, il festival promette un fine settimana ricco di riflessioni sui grandi temi contemporanei, incontri culturali, musica e spettacoli, con ospiti d’eccezione e molti libri.

Panorami si svolge in piazze e scenari di rara bellezza, offrendo viste spettacolari sul lago di Bolsena e proponendo eventi ad ingresso libero. Scrittori, attori, musicisti, giornalisti e personaggi del mondo culturale e dello spettacolo si confronteranno su varie tematiche in dialoghi e talk.

L’iniziativa è fortemente sostenuta dalla sindaca Giulia De Santis e dal delegato alla cultura Renato Trapè sin dalla sua ideazione: “Il grande successo dello scorso anno ci ha motivati a continuare con la seconda edizione. Il festival Panorami unisce letteratura, musica e cultura popolare nei luoghi più iconici e panoramici della nostra città. La valle, il lago e la rocca saranno il palcoscenico per grandi interpreti del mondo culturale italiano, europeo e africano”.

Weekend a Rieti e in provincia

Apertura della seconda edizione del Festival di Filosofia “Città di Rieti“, organizzato da Comunicazioni Sociali di Rieti con la direzione artistica di Emanuele D’Agapiti. Quest’anno, il festival è intitolato “Il Corpo e l’Anima nel Mondo” e si propone di esplorare il tema del corpo e dell’anima alla luce delle complesse dinamiche mondiali contemporanee.

La giornata inaugurale del 5 luglio 2024 si terrà in Piazza San Rufo e sarà dedicata al tema dell’eroe tragico come simbolo, parola e azione. Nel corpo dell’eroe tragico si concretizzano i segni del divino e del Fato: malattia, malformazione, sofferenza. Tuttavia, il dolore non è fine a se stesso, ma diventa un mezzo per indagare la complessità della condizione umana, condannata “al di qua” del bene e del male e incapace di trovare la via della Ragione, aprendo invece la via del Mistero.

I ragazzi del Laboratorio di teatro classico του Λόγου παίγνια del Liceo Marco Terenzio Varrone – IIS Jucci di Rieti, in collaborazione con il Centro Jobel, presenteranno una breve performance tratta dallo spettacolo “AINIGMA. Nel labirinto di Edipo”, già rappresentato a Trebula Mutuesca l’8 giugno scorso. Questo spettacolo rappresenta un archetipo esemplare della concezione tragica dell’umano.

Seguiranno alcune riflessioni storico-letterarie sul tema a cura delle docenti Annamaria Magi e Alessandra Orsini, responsabili del Laboratorio del Varrone. (I.I. Jucci Rieti nell’ambito del Piano SCUOLA Estate. USR Lazio)