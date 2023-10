Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 14 e domenica 15 ottobre

Il fine settimana è da sempre sinonimo divertimento e la nostra Regione Lazio prepara a un weekend di eventi per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare il 14 e 15 ottobre nel Lazio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Roma e in provincia:

Anche quest’anno torna la tradizionale Sagra delle Castagne di Rocca di Papa. Dal 13 al 15 ottobre animerà il centro storico della città con stand enogastronomici, artigianato, spettacoli e iniziative culturali. Gastronomia, artigianato, musica e cultura saranno i protagonisti di questi tre giorni speciali, in cui Rocca di Papa accoglierà coloro che vorranno trascorrere qualche ora piacevole tra le suggestive vie del centro storico godendo di un panorama unico nel suo genere.

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre la seconda tappa della stagione di Choco Italia raggiungerà Roma, fermandosi in Piazza Bainsizza, nel quartiere Prati. Il festival itinerante del cioccolato artigianale, firmato dall’Associazione Italia Eventi, è un’occasione unica per gli appassionati del mondo dei dolci e del cibo degli dèi per vivere una lunga esperienza organolettica, scoprendo produzioni di diverse regioni italiane. Aperto ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte, è ad ingresso gratuito.

Eventi a Rieti e provincia

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica, da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana, animato e promosso con entusiasmo dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti.

Weekend a Latina e in provincia

Dopo il grande debutto con il Kick Off Show di giovedì 12 e venerdì 13 ottobre, continua lo spettacolo dell’International Circus Festival of Italy per la terza serata che vi aspetta per il Grand Opening con i due spettacoli del 14 ottobre 2023 a Latina.

Oltre 40 artisti a spettacolo per un totale di 14 esibizioni diverse, tutte in ANTEPRIMA MONDIALE. Si parte con lo SHOW delle grandi sorprese, degli imprevisti, delle performance mozzafiato che vi farà respirare l'adrenalina ad ogni centimetro della pista del circo. Info e prenotazione biglietti sul sito ufficiale

Weekend a Frosinone e in provincia

A Frosinone appuntamento Il 14 ottobre alle ore 15.30. O.R.S.A. Onlus organizza la 3° giornata dedicata al benessere psicofisico presso il parco Matusa, con ingresso gratuito. Le attività verranno caratterizzate dallo sport sociale e le 4 arti terapeutiche, nel verde della città di Frosinone. Il progetto: “Cammina per scoprire te stesso e gli altri” ha l’obiettivo di far incontrare le persone e socializzare in attività di fitness attraverso in una passeggiata sportiva nel parco e verrà co-condotta da Gianfranco Cefaloni ed Irene Mari, mentre il Cerchi di benessere verrà condotto dalla Presidente Dott.ssa Alba Cavallaro.

Weekend a Viterbo e in provincia

Ronciglione, perla dei Monti Cimini, vuole omaggiare anche quest’anno l’autunno stagione, ospitando nel suggestivo scenario del Borgo di Sotto la seconda edizione de “L’Ottobrata – Festa d’autunno“, che si terrà il 13-14-15 ottobre 2023 a ingresso gratuito. Un’occasione per degustare nelle vie del borgo medievale birre e vini locali, prodotti tipici e piatti autunnali in un’atmosfera allietata dalla musica con DJ set ma anche gruppi dal vivo come I Beati Quartini, The Square Dance Band e la Polaroid Girl Band. Per rimanere costantemente aggiornati seguite le pagine FB e IG Pro Loco Ronciglione.

