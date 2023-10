Federmanager Roma, Praesidium e IWS al Tennis & Friends 2023

Federmanager Roma, Praesidium e IWS – Industria Welfare Salute S.p.A. in prima linea al Foro Italico di Roma, per l’edizione 2023 del Tennis & Friends con uno stand istituzionale situato nell’”Area Corporate”, confermano il sostegno alla manifestazione che offre annualmente migliaia di check-up gratuiti e visite specialistiche, incoraggiando il pubblico ad adottare un corretto stile di vita. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Tennis & Friends, Sport e Salute

Il VILLAGGIO DELLA SALUTE conta quest’anno oltre 18.000 mq, 113 sale visite, 38 diverse specialistiche con specialisti provenienti da aziende ospedaliere, interforze, e società scientifiche nell’ambito della sanità nazionale. Il VILLAGGIO DELLO SPORT in collaborazione con il CONI e le Federazioni Sportive aderenti, offre un programma ricco di eventi, dibattiti e la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity che intratterranno il pubblico in attesa di effettuare lo screening gratuito.

È prevista la partecipazione di molti Ambassador invitati a partecipare e a scendere in campo per la prevenzione, a partire dalla madrina storica, Veronica Maya e dal presidente onorario di Tennis & Friends – Salute e Sport, Nicola Pietrangeli:

Adriana Volpe, Albano Carrisi, Anna Falchi, Amadeus, Andrea Lo Cicero, Anna Safroncik, Andrea Lucchetta, Antonio Cabrini, Anna Tatangelo, Barbara Palombelli, Barbara D’Urso, Beppe Convertini, Beppe Fiorello, Carolina Rey, Cecilia Rodriguez, Cristina Chiabotto, Daniele De Rossi, Dolcenera, Edoardo Leo, Filippo Bisceglie, Rosario Fiorello, Filippo Volandri, Flaminia Bolzan, Gabriella Carlucci, Gianni Rivera, Giampaolo Morelli, Gimmy Ghione, Giuliano Giannichedda, Ignazio Moser, Luca Zingaretti.

E ancora, Lillo, Ludovico Fremont, Luigi Di Biagio, Maria De Filippi, Marco Betello, Manuela Arcuri, Marco Tardelli, Marzia Roncacci, Massimiliano Ossini, Matteo Garrone, Max Giusti, Max Tortora, Milly Carlucci, Myrta Merlino, Monica Setta, Neri Marcorè, Noemi, Paola Perego, Paolo Bonolis, Paolo Morelli, Pierluigi Pardo, Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Sebastiano Somma, Stefano Fiore, Raul Bova, Vincent Candela e Vittorio Brumotti.

Tennis & Friends, cerimonia di apertura

La cerimonia di apertura di questa edizione 2023 intitolata “La prevenzione è GIOVANE”, avrà luogo sabato 14 alle ore 11.30 alla presenza delle Istituzioni e delle Autorità sanitarie e militari. Veronica Maya, madrina storica della manifestazione, introdurrà sul palco la conduttrice Mara Venier per il taglio del nastro.

Tutti gli iscritti a Federmanager Roma, Praesidium e IWS potranno sottoporsi alle visite mediche gratuite nelle aree sanitarie predisposte nelle giornate di Sabato 14 ottobre e Domenica 15 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00. L’ingresso al pubblico è previsto da Lungotevere Maresciallo Cadorna, angolo via Canevaro.

Nell’”Area Corporate” della manifestazione, Federmanager Roma, Praesidium e IWS saranno a disposizione dei manager e delle loro famiglie, per fornire informazioni in merito alle attività associative, alla consulenza assicurativa e all’assistenza sanitaria integrativa.

Federmanager Roma, Praesidium e IWS

“Federmanager Roma è un Ambassador ormai affezionato del Tennis & Friends, ricorda Gherardo Zei, Presidente Federmanager Roma e Unione Regionale Dirigenti Industriali del Lazio. Siamo profondamente convinti che il mondo del management abbia tra le sue responsabilità anche la diffusione di una cultura della prevenzione capace di preservare il benessere dei cittadini favorendo una scelta consapevole e attenta di un corretto stile di vita e attenzione alla salute. Non a caso, il sistema Federmanager opera da oltre 70 anni per assicurare ai colleghi e alle loro famiglie importanti tutele in ambito di sanità e prevenzione attraverso i nostri Fondi Sanitari Integrativi e le nostre Società di Sistema.”

“Anche quest’anno, con grande piacere, rinnoviamo la nostra partecipazione a Tennis & Friends – dichiara Giacomo Gargano, Presidente Praesidium S.p.A. – Iniziative come queste fanno comprendere l’importanza della prevenzione e la salvaguardia del benessere e del futuro della persona; il nostro impegno si focalizza sulla sensibilizzazione e la diffusione della cultura del rischio e sulla grande attenzione che si deve avere per la salute dei nostri manager e delle loro famiglie. Questa occasione ci permette di contribuire alla buona riuscita di un evento che mette al centro la salute, lo sport e il benessere, temi cari a tutto il sistema Federmanager e agli enti collegati.”

Prevenzione sanitaria

La prevenzione sanitaria

"La prevenzione sanitaria è in primo luogo una conquista culturale – sostiene Stefano Cuzzilla, Amministratore delegato IWS -. Per il nostro sistema è quindi importante partecipare a tutte le iniziative che promuovono e rilanciano il tema della salute, del benessere e dello sport e favoriscono la giusta consapevolezza verso i fattori di rischio a cui siamo esposti e verso l'assunzione di stili di vita corretti.

L’esperienza d’eccellenza del nostro modello è forte di un sistema di convenzioni di alto livello nel campo del welfare integrativo sanitario e assistenziale, con una rete ampia e qualificata di strutture e professionisti sanitari specializzati, che è parte integrante della nostra offerta indirizzata ai manager e alle loro famiglie. Il nostro è pertanto un invito concreto a fare prevenzione e a occuparsi della propria salute in modo responsabile, in ogni occasione utile”.

Salute, Sport, Spettacolo, Solidarietà

La missione di Tennis & Friends si basa sulle #4S: #Salute #Sport #Spettacolo #Solidarietà

Federmanager Roma, Praesidium e IWS si uniscono dunque agli ambasciatori di Tennis & Friends per promuovere il messaggio dell’importanza della prevenzione e i valori sani dello sport che il sistema Federmanager è orgoglioso di sostenere.

FEDERMANAGER ROMA rappresenta da oltre 70 anni oltre 20.000 manager di aziende industriali su un totale nazionale di circa 180.000 manager in servizio e in quiescenza, curandone gli aspetti contrattuali, istituzionali, sociali, professionali e culturali. Agisce per innovare, formare, crescere, internazionalizzare e per costruire una società più equa e responsabile in grado di generare concretamente benessere sostenibile e coesione sociale. www.federmanager.roma.it

PRAESIDIUM SPA è specializzata nella progettazione e nella gestione dei programmi di welfare aziendali ed individuali, dedicati ai dirigenti, ai quadri, ai professional e alle loro famiglie. Mira a valorizzare e diffondere i vantaggi del CCNL Dirigenti Industria, rinnovato e potenziato proprio nel welfare integrativo. Ha riunito nell’Atlante del Welfare il panorama completo dei servizi e dei prodotti dedicati al management e alle loro famiglie. www.praesidiumspa.it

I.W.S. S.p.a. IWS S.p.A. Industria Welfare Salute è un progetto “unico” sul mercato della sanità integrativa che nasce dall’esperienza di Confindustria, Federmanager e Fasi. Si propone di offrire ai propri clienti servizi che garantiscano qualità, affidabilità ed innovazione generando valore aggiunto per tutti gli stakeholder del settore (assistiti, imprese, strutture e professionisti sanitari). IWS S.p.A., con il supporto costante dei propri partner, intende rivestire un ruolo di primo piano nel processo di trasformazione del sistema salute italiano proponendosi quale punto di riferimento per i propri clienti in termini di innovazione, trasparenza e competenza.

