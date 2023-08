Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 2 e domenica 3 settembre

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 2 e 3 settembre nel Lazio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Roma e in provincia:

Arsoli ci aspetta per la sessantunesima edizione della Sagra della Fagiolina arsolana. Un evento denso di attivià culturali e gastronomiche con la presentazione del libro “Storie di Arsoli” scritto da Nicola Cariello, Arbor Sapientiae Editore, visite guidate per la cittadina e pranzo all’aperto dove sarà possibile degustare le ricette contadine cucinate secondo tradizione. Giochi e attività dedicate ai piccini insieme a intrattenimento musicale per tutti i gusti.

Nettuno presenta la nuova edizione del Nettuno Wine Festival. Promotori dell’iniziativa la Pro Loco Forte Sangallo e l’Associazione Ristoratori Nettuno in Tavola, con il patrocinio del Comune di Nettuno, il contributo della Regione Lazio, dell’ARSIAL e la media partner di Dimensiono Suono Roma. Protagonista ancora una volta il Cacchione, la varietà decantata già dagli antichi Romani che proprio in questa porzione di territorio ha trovato le caratteristiche agronomiche migliori e la sapienza artigiana di vignaioli attenti come Cantina Bacco e Casa Divina Provvidenza, per tramandarsi fino ai giorni nostri.

Eventi a Rieti e provincia

Si chiude in questo weekend settembrino la 12esima edizione della Fiera Campionaria del Peperoncino di Rieti, uno degli eventi più significativi del centro Italia. Sabato 2 settembre spazio alla musica d’autore con Alan Sorrenti per una serata nei ricordi degli anni ’70 e ’80, tra intramontabili hit come Figli delle stelle e ultime produzioni. Gran finale domenica 3 settembre con gli Zero Assoluto. Cibo laboratori e convegni accompagnati da presentazioni di libri ed esposizioni, con appuntamenti dedicati a tutte le età. L’evento è ad ingresso gratuito.

Weekend a Latina e in provincia

Torna per la sua V° edizione il Palio delle Contrade di Terracina che animerà il centro storico alto il 2 e 3 settembre, una tra le rievocazioni storiche più attese in provincia. Sfilate in costume d’epoca, giuramenti, sfide tra arcieri, e ancora esibizioni di cantastorie, sbandieratori, giullari, giocolieri e mangiafuoco, una festa che farà rivivere le atmosfere del passato. La manifestazione è organizzata dall’Archeoclub di Terracina in collaborazione con gli Arcieri di Terracina “Compagnia Anxur”; Corpo Bandistico “Città di Terracina” con il gruppo delle “Anxurine” e dei “Tamburini”; La Scuola di Teatro “Skenè” di Massimo Le Rose; “Il Cigno e il Grifone” di Gaeta; “Il Palio del Tributo” di Priverno; “La Corte dei Caetani” di Monte S. Biagio; “Il gruppo degli Sbandieratori” di Cori.

Weekend a Frosinone e in provincia

Veroli vi attende per la decima edizione di Veroli Doc, mercatini artigianali, prodotti tipici a Km 0, Street food e visite guidate a cura di “Aironeinforma” nel caratteristico borgo di Santa Croce, allestito in festa per i festeggiamenti in onore della Madonna della Pietà

Sora presenta al Notte bianca dello Sport; una manifestazione ideata per raccogliere fondi di beneficenza da destinare all’Istituto Giannina Gaslini di Genova “Istituto Pediatrico di Ricovero e Cura a carattere Scientifico”. Un buon modo per ricordare che lo sport è un patrimonio di tutti e per tutti. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Viterbo e in provincia

A Civita Castellana approda dal 1° al 3 settembre, in piazza Matteotti la prima sagra del Frittellone, organizzata dal Comune viterbese in collaborazione con le associazioni culturali, sportive e turistiche locali del territorio al fine di rendere omaggio ad un prodotto storico identitario e tradizionale, molto apprezzato nella comunità civitonica e tra turisti e visitatori. Stand gastronomici e spettacoli musicali ad accompagnare questo primo fine settimana settembrino.

A Sutri sabato 2 e domenica 3 settembre, in Piazza Pisanelli si tiene la 3° edizione della Festa dello gnocco. Due giorni all’insegna della buona cucina e dell’intrattenimento. Stand gastronomici con il prodotto tipico locale e tanto altro. Dalle bancarelle alle sfilate, dalla musica alle visite guidate.

Presso gli stand gastronomici si possono gustare: gnocchi con diversi condimenti (ragù, pomodoro e basilico, al pesto, funghi e salsiccia), carne alla brace, pollo fritto, salsicce, arrosticini di pecora, patatine fritte.

© Riproduzione riservata