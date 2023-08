Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 26 e domenica 27 agosto

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 26 e 27 agosto nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

Dal 25 AL 27 agosto arriva la 13° edizione della “Sagra delle fettuccine fatte a mano” a Montecompatri. Tutte le sere a cena, si potranno gustare le fettuccine al ragù e ai funghi porcini fatte a mano, nella location del centro storico di uno dei paesi più belli dei castelli romani.

Sabato 26 agosto e fino al 29 agosto, il comitato San Giovanni Battista vi invita alla festa in onore del Santo Patrono di Manziana che si terrà dal 26 al 29 Agosto 2023 al centro del paese. Un programma ricco di incontri ed eventi per tutti i gusti e per tutte le età, con tanta musica e buon cibo tradizionale per passare 4 giornate all'insegna del divertimento!

Dal 25 al 28 agosto arriva a Roma “Beerstock”, l’evento dedicato alla birra artigianale, presso lo spazio verde di 45mila metri quadrati dell’Appia Joy Park. Un Festival dedicato alla birra artigianale, ai concerti e allo street food.

Eventi a Rieti e provincia

Dal 25 al 27 agosto arriva a Scandriglia la XIX edizione di “Western spirit pro rodeo, uomini e cavalli”. Tre giorni, a partire dalle 17:00 e fino alla mezzanotte di show, gastronomia, area giochi. Un vero villaggio indiano dove imparate le basi dell’equitazione e tanto altro per info e biglietti consultate il sito.

La Pro Loco di Orvinio torna ad ingolosire i buongustai con la 40° Edizione della sagra della polenta. L’appuntamento è in Piazza del Comune ad Orvinio per Sabato 26 Agosto 2023 a partire dalle ore 19.00 per gustare polenta, salsiccia e spuntatura di maiale, 1/2 acqua o un bicchiere di vino per soli €uro 15,00 a persona. Nel prezzo è compreso anche lo scifetto di legno. Evento a ingresso libero.

Weekend a Latina e in provincia

A San Felice Circeo, weekend del 26 e 27 agosto, segnato dalla manifestazione enogastronomica Circeo diVino. Una due giorni all’insegna del buon vino, masterclass, approfondimenti sul sabrage, verticali di vini iconici, degustazioni emozionali, show-cooking ed altro ancora, il tutto incorniciato nello splendido borgo medievale di San Felice Circeo, tra palazzi storici e giardini con veduta mozzafiato. L’acquisto del biglietto di ingresso all’evento dà diritto a 15 assaggi, da scegliere tra le numerose cantine in degustazione, la partecipazione allo show-cooking (fino ad esaurimento posti) e la partecipazione alle performance artistiche.

Torna l'appuntamento con la "Notte Bianca" a Norma. Inizio della manifestazione sabato 26 agosto quando il centro di Norma si animerà con una serie di eventi e iniziative accogliendo residenti e visitatori per una serata, e una nottata, all'insegna del divertimento e non solo. Concerti, buon cibo, mostre d'arte, degustazioni, discoteca, area bambini, mercatini, artisti di strada, teatro, proiezioni: questo e tanto altro, come preannuncia l'amministrazione comunale, è la Notte Bianca di Norma, edizione 2023.

Weekend a Frosinone e in provincia

A Cassino, il 26 agosto, l’arena Historiale ospita Marco Massa in concerto. Il cantautore italiano si esibirà sul palco presentando il nuovo capitolo musicale della sua esperienza artistica, dove la parola d’ordine è la volontà di ricercare e sperimentare.

A Fontechiari, dal 25 al 27 agosto arriva la manifestazione “Tradizione e storia contadina”. Un evento che vuole far rivivere i momenti, le emozioni, gli odori e l’allegria delle antiche tradizioni, tra cui la tipica scartocciata. Durante le tre serate si potranno degustare i piatti tipici come pecora alla brace, pecora al sugo, panini imbottiti, crespelle, patatine fritte e in particolare la tradizionale polenta, insieme a tanta buona musica e divertimento.

Weekend a Viterbo e in provincia

Vallerano presenta, la notte delle candele, tributo alla Madre Terra con le scenografie di 100000 candele che illuminano un intero borgo medievale. Oltre al suggestivo allestimento composto in ogni angolo del paese direttamente dai suoi abitanti, si potranno ammirare, dalle prime stelle della sera fino a notte inoltrata, una serie di esibizioni continue – tra teatro, arte e musica – in ogni scorcio, piazza, scalinata, cortile del centro storico. La mappa con i percorsi e gli eventi in corso alla Notte delle Candele sono disponibili sul sito ufficiale.

