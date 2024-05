Pensione, l’orario perfetto per andare a ritirarla e non trovare fila: esiste davvero l’ora perfetta

Vai a ritirare la pensione a quest’ora, è perfetto: zero coda.

Anche per questo mese, moltissimi cittadini italiani riceveranno il tanto atteso assegno pensionistico. A causa della festività del 1° maggio, però, l’INPS ha fatto sapere che ci sarà un leggero slittamento nel pagamento: l’accredito sul conto postale o su quello bancario avverrà quindi a partire dal 2 maggio, il primo giorno bancabile.

Sono tantissimi gli italiani in pensione e, con il passare del tempo, questo numero aumenterà sempre di più. L’Italia, come molti altri paesi sviluppati, sta infatti sempre di più invecchiando e questo determina un aumento delle persone in pensione e una lenta ma graduale diminuzione di quelle attive, che quindi lavorano e versano contributi all’INPS.

In un contesto come questo, molti giovani si interrogano sul proprio futuro soprattutto dal punto di vista pensionistico: se ci saranno sempre più pensionati e sempre meno lavoratori, chi gli pagherà la pensione? Il tema non è di certo banale e richiede spazi e interventi politici mirati.

Oggi, però, parliamo del momento del ritiro della pensione, odiato da molti perché accompagnato da file e attese anche molto lunghe: c’è un momento che, però, è particolarmente funzionale poiché non c’è alcuna persona in coda. Ecco qual è.

Quando andare a ritirare la pensione

Quando si è in pensione, molto spesso accade che si ha molto tempo libero. Questo comporta che, il giorno di emissione dei bonifici, tutti i pensionati e le pensionate si dirigono in posta o in banca per andare a prelevare o ritirare la propria somma, causando però file anche molto lunghe ed attese spesso snervanti.

Per quanto riguarda il mese di maggio, le pensioni verranno emesse a partire da giovedì 2 e, poiché non è più in vigore il calendario basato sulle lettere del cognome, ci si può recare in qualsiasi momento si voglia. Poste Italiane, però, dà qualche consiglio in merito al giorno e all’orario.

Così è da evitare

Per il ritiro della pensione, Poste Italiane suggerisce di evitare il primo giorno di pagamento: per maggio, quindi, significa andare dal 3 maggio in poi. Altro dettaglio da considerare è l’orario mattutino, poiché è quello preferito da molti anziani ed è anche il più battuto: se si vuole prendere la propria pensione senza alcuno sforzo e attesa, è meglio quindi andare di pomeriggio.