Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 17 e domenica 18 giugno

Concerti, mostre, teatri, sagre, sport e cinema: un weekend ricco di eventi a Roma e in tutto il territorio della regione Lazio.

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 17 e 18 giugno nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

A piazza del Popolo la tappa romana di Tim Summer Hits 2023. Sabato, domenica e lunedì la piazza si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto. Tra i cantanti che si esibiranno ci sono Fedez, Annalisa, Rocco Hunt, Takagi & Ketra, Gaia, Madame, Colapesce & Dimartino, Gazzelle, Sangiovanni e i Coma_Cose. Le serate inizieranno alle ore 21 e saranno ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Per gli amanti del cibo di strada arriva ad Anzio il TTS Street Food. Il coloratissimo tour firmato TTS, dopo aver travolto di gusto e divertimento molti quartieri della capitale, sbarca finalmente in riva al mare. Dal 16 al 18 giugno la splendida Anzio diventerà la capitale street food ospitando, ancora una volta, l’evento più atteso dell’estate 2023. Il percorso dello street food si articolerà anche in questa occasione su due Piazze: Piazza Pia e Piazza Garibaldi. Food Truck, ApeCar e stand Cucina si sfideranno a colpi di padelle fiammanti per trasformare preziose materie prime in piatti gourmet da leccarsi i baffi.

Eventi a Rieti e provincia

A Magliano Sabina, appuntamento gastronomico con la Sagra degli gnocchi, giunto alla sua 18esima edizione.

Lo stand gastronomico, che lavora solo a cena, propone: gnocchi, grigliate, arrosticini, pizze fritte. L’evento è allietato da spettacoli e musica dal vivo: nei tre giorni di festa si alterneranno sul palco Samuele Biribicchi, Ivan Pagani e Daniele Desideri. Dalle 20:00 a ingresso libero.

Il 17 e 18 giugno Festa della Birra a Monte Santa Maria. Nella giornata di sabato musica live con i migliori pezzi della disco anni ’70 ’80 e ’90. Nella giornata di domenica spettacolo di magia con il Grande Renzetti. Inoltre tanta birra e gastronomie.

Weekend a Latina e in provincia

In provincia di Latina torna, per la sua VII edizione il Pisolo Day, la cicloturistica non competitiva di Priverno.

La manifestazione, organizzata da Pisolo Bike in collaborazione con il Comune di Priverno, si terrà sabato 17 e domenica 18 giugno sia nel centro storico che nelle splendide campagne attorno all’abitato.

Per informazioni e iscrizioni è necessario consultare il sito ufficiale della manifestazione.

A Terracina sabato 17 e domenica18 si terranno le semifinali del Summer Day Music Fest l’evento si terrà all’ Open Art Cafè. L’ appuntamento annuale legato alla valorizzazione di giovani artisti emergenti selezionati a livello nazionale per essere i protagonisti di Summer Day Music Fest evento giunto alla 8° edizione che si svolgerà a Terracina il 29 luglio.

Weekend a Frosinone e in provincia

Sabato 17 giugno a Sant’Ambrogio sul Garigliano appuntamento per l’ottava edizione della festa della pizza fritta organizzata dall’Associazione ricreativo-culturale “Convivio”. Nel corso della manifestazione, pizza fritta a volontà, nelle più tradizionali versioni: con mortadella, con scamorza, con pomodoro e formaggio, pura e semplice e, per i palati più raffinati, con la nutella. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Sant’Ambrogio sul Garigliano, vede da anni la partecipazione numerosa di molti visitatori.

Sempre sabato 17 giugno a Monte San Giovanni Campano l’evento Artisti di strada e street food. Un sabato sera all’insegna della magia e dalla poesia degli artisti di strada che animeranno e coloreranno le nostre strade con spettacoli unici. A seguire dj set. Durante la serata sarà possibile degustare piatti della tradizione street.

Weekend a Viterbo e in provincia

La Scozia protagonista a Viterbo del weekend di artigianato e street food con il format Mercato Europeo. Appuntamento con oltre cinquanta espositori di prodotti alimentari e artigianali tipici delle regioni europee: dall’Austria alla Polonia, dalla Spagna al Belgio, dalla Scozia alla Polonia fino all’Ucraina, senza dimenticare le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche italiane, come le ricercatissime specialità pugliesi e abruzzesi, e gli ospiti internazionali come il Brasile. Un vero villaggio itinerante con espositori selezionati, che negli anni ha riscosso un enorme successo. Obiettivo quello di portare nei centri storici artigianato e prelibatezze di altissima qualità, risultato di un’attenta e lunga selezione. La manifestazione organizzata da Anva e Confesercenti sarà ad ingresso gratuito e operativa dalla mattina dal pomeriggio di giovedi 15 giugno fino alla tarda sera di domenica 18 giugno.

