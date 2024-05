L’ intervista immaginata, tra uno dei giornalisti e scrittori più raffinati del secolo scorso, Nantas Salvalaggio e una figura indimenticabile, anche se controversa, della politica italiana, come Giulio Andreotti. Le domande dello scrittore veneziano vanno al cuore del problema più spinoso della scena internazionale contemporanea: i conflitti in corso e il rischio del coinvolgimento del mondo intero,

Nantas Salvalaggio:

Senatore Andreotti, la situazione tra Russia e Ucraina è in continua evoluzione. Cosa pensa delle prospettive future di questo conflitto?

Giulio Andreotti:

“Salvalaggio, i conflitti tra nazioni spesso nascono da ferite storiche mai completamente rimarginate. La questione ucraina è complessa, intrisa di identità nazionali, geopolitica e risorse economiche. Per il futuro, temo che senza un dialogo serio e costruttivo e senza concessioni da entrambe le parti, le prospettive di pace rimangano deboli. Serve una diplomazia forte e creativa, sostenuta dalla comunità internazionale.”

Nantas Salvalaggio:

Parlando di comunità internazionale, quale ruolo dovrebbe giocare l’Europa in questo conflitto?

Giulio Andreotti:

“L’Europa deve assumere un ruolo di mediatore imparziale. Non può permettersi di essere solo spettatore o di schierarsi apertamente con una delle parti. La stabilità dell’Ucraina è cruciale per la sicurezza del continente. L’Unione Europea dovrebbe promuovere un cessate il fuoco e avviare negoziati che includano anche le questioni economiche e di sicurezza energetica. La diplomazia deve prevalere sull’uso della forza.”

Nantas Salvalaggio:

Rivolgiamoci ora al conflitto tra Israele e Hamas. Quali sono, secondo lei, le radici di questa disputa e come potrebbe evolvere?

Giulio Andreotti:

“Le radici del conflitto israelo-palestinese sono profonde e storiche, risalgono alla fine dell’Ottocento. Si tratta di una questione di territori, di identità nazionali e di diritti umani. Il conflitto con Hamas, specificamente, è esacerbato dall’assenza di prospettive politiche per i palestinesi. Senza un intervento internazionale che promuova una soluzione a due stati, con garanzie di sicurezza per Israele e diritti legittimi per i palestinesi, temo che la violenza continuerà a ciclicamente riemergere.”

Nantas Salvalaggio:

Crede che ci siano possibilità di una soluzione pacifica in tempi brevi?

Giulio Andreotti:

“Sono sempre stato scettico riguardo alle soluzioni rapide nei conflitti prolungati. Serve pazienza, perseveranza e soprattutto volontà politica da entrambe le parti. Le iniziative di pace devono essere sostenute da tutti gli attori regionali e internazionali, compresi Stati Uniti, Unione Europea e le Nazioni Unite. Senza un impegno concertato e duraturo, una soluzione pacifica rimane un miraggio.”

Nantas Salvalaggio:

Qual è il messaggio che vorrebbe lasciare ai leader mondiali di oggi?

Giulio Andreotti:

“La pace è un processo, non un evento. I leader mondiali devono ricordare che la diplomazia, per quanto difficile e frustrante, è sempre preferibile alla guerra. Le soluzioni militari portano solo distruzione e sofferenza. Devono investire in dialogo, comprensione reciproca e costruzione di fiducia. Solo così potremo sperare in un futuro più pacifico per le prossime generazioni”.