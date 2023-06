Roma, oltre 7.000 posti a disposizione per i Centri estivi 2023

Da una rapida ricognizione sulle procedure in corso nei Municipi, è emerso che saranno più di 7.000 i posti a disposizione per i centri estivi.

“Siamo riusciti, anticipando i fondi che arrivano ogni anno dal governo purtroppo a estate chiusa, a garantire le risorse necessarie per attivare i centri estivi, oltre ai fondi già previsti a disposizione dei Municipi – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – Possiamo dunque contare su oltre 7.000 posti diffusi su tutto il territorio comunale.

Un servizio importante per bambini e famiglie

Ringrazio i Municipi per il lavoro che hanno svolto per consentire l’attivazione di un servizio decisamente importante per i bambini e per le famiglie, un luogo di aggregazione e di inclusione. In queste settimane la Commissione scuola e la Commissione sociale capitoline stanno anche approfondendo eventuali criticità su alcuni Municipi, ora in via di risoluzione, per garantire il diritto alla partecipazione ai centri di tutti i bambini con disabilità“.

Scegliere i Centri estivi

Molti ragazzi in estate preferiscono andare al mare o in piscina, altri al parco, altri a giocare a calcio insieme con gli amici; per chi desidera fare tutte queste attività e non sa quale scegliere una validissima alternativa è data da un centro estivo. Veri e propri centri, spesso appoggiati nei circoli sportivi, che racchiudono tutte queste attività e non solo per l’intrattenimento e il divertimento dei vostri bambini.

Bonus per Centri estivi 2023

L’Inps ha pubblicato il nuovo bando per ottenere un contributo economico per chi ha necessità di mandare i propri figli nei centri estivi in vista della chiusura scolastica. Ecco a chi spetta e come può ottenerlo. Possono beneficiarne solo i figli dei dipendenti o dei pensionati della Pubblica Amministrazione con età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Come fare domanda per ottenere il Bonus

Per ottenere il contributo si deve presentare una domanda online entro il 30 giugno di quest’anno attraverso il servizio Domande Welfare.

Dopo aver fatto accesso con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns, è sufficiente seguire la procedura Scelta prestazione- Centri estivi 2023 e inserire la richiesta.

