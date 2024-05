Laura Mantovi, la fashion stylist che crea gioielli con i merletti

Simbolo di potere ed eleganza, nel Cinquecento e nel Seicento, i merletti ebbero una storia importante, molto apprezzati dalla Regina Vittoria e da Napoleone, per due secoli fecero impazzire tutte le corti d’Europa, diventando indispensabili accessori nell’abbigliamento di corte. Oggi, sul solco di quella nobiltà, Laura Mantovi, con il suo neonato omonimo brand, si affaccia negli scenari importanti della moda luxury italiana e internazionale con le sue esclusive creazioni in merletto e macramé, che diventano dei veri e propri gioielli.

Collezioni di collane soprattutto, ma anche bracciali e coprimano, orecchini, spille, cavigliere. Tutto creato in chiave moderna, con nuovi originali design che propongono romanticismo e raffinatezza che sono propri dei gioielli in merletto di Laura Mantovi. Ammirando le sue creazioni che sembrano suggerite da atmosfere fiabesche, piene d’incanto, scopriamo che Laura ha un Dna familiare che è stato determinante per la nascita della sua idea e del suo brand.

Laura Mantovi

Tutto nasce da mia nonna che aveva una merceria in Sicilia, e che ha trasmesso la passione per i merletti a mia madre, che poi l’ha trasmessa a me. Lei, donna forte, di carattere e personalità è stata determinante anche per ispirare le line guida del mio brand. A lei dedico questo progetto.

Come nasce invece la prima creazione?

Un giorno dovevo andare a un evento importante e volevo indossare qualcosa che mi distinguesse, che rappresentasse il mio stile e la mia personalità. Cercavo un simbolo che rappresentasse il carattere e la personalità che vedevo in mia nonna e in mia madre, qualcosa da indossare sulla pelle, come fosse un tatuaggio. Così da un merletto che avevo in casa ho creato la mia prima collana. L’ho subito indossata con lo spirito di quello che rappresentava per me, e avrebbe potuto rappresentare anche per altre donne.

A distanza di molti anni, oggi Laura Mantovi ha deciso di creare oggi il suo brand ispirata da un’altra intuizione.

Ho avuto l’intuizione che il merletto oggi potrebbe non essere solo trendy, ma che, se modernizzato, con stile e raffinatezza può essere un manufatto preziosissimo da valorizzare. Quello italiano poi è sempre stato una vera e propria opera d’arte, tanto da essere stato candidato a Patrimonio Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Il mio mondo è un mondo di merletti, pizzi, ricami e macramé. Un mondo di risorse di una delle nostre migliori tradizioni artigianali. Credo fermamente che sia il momento di riscoprire l’artigianato di alto livello delle tante ricamatrici d’Italia che tra aghi, tomboli e fuselli realizzano piccole opere d’arte che tutto il mondo ci invidia.

Un legame importante quello tra Laura Mantovi e le artigiane ricamatrici.

Nella linea Luxury in Macramè e in tombolo, ricerco ed utilizzo filati preziosi, ecosostenibili o riciclati, per trasformarli in gioielli preziosi. Ricamatrici specializzate in questa antica tecnica artigianale realizzano i gioielli, su disegni da me ideati, intrecciando a mano filati preziosi, anche in oro vero. Le collane diventano anche “scalda collo” nelle linee in lana o cachemire.

Ma il mio legame è anche un impegno sociale: tramandare e sostenere il meraviglioso lavoro artigianale delle ricamatrici, antico mestiere in via di estinzione. Il mio impegno nel sociale lo estendo anche alla lotta alla violenza sulle donne e al sostegno delle donne che lottano contro I tumori al seno, con la materializzazione del simbolo della mimosa in accessori in merletto a forma di mimosa che sono indossati da personaggi pubblici e dello spettacolo per sostenere, con la loro notorietà, le tematiche in favore delle donne.

Tra le sue qualità individuiamo una certa capacità di attualizzare il passato, di rendere le conoscenze del passato risorse preziose e performanti.

Si, sono sempre stata una sostenitrice della necessità che tradizione ed innovazione debbano incontrarsi e generare nuovi percorsi nella contemporaneità. La mia è una continua osservazione di esperienze passate importanti, di quelle che sono state di maestri da cui poter imparare molte cose.

Ho osservato che negli anni ‘20 del ’900 I merletti diventano un vezzo femminile da poter indossare anche sulle braccia nude, ricordando sia la giacca sia la camicia maschile. Nella mia ricerca il mio sguardo è andato anche al momento in cui a trasformare i polsini di tessuto in gioiello, fu proprio la modernissima visione di Coco Chanel, affiancata da un duca siciliano noto per il suo spiccato senso estetico. Coco fiuta la sua passione per il mondo della gioielleria e così nascono i noti bracciali a polsino. Perché l’idea è quella di creare un pezzo prezioso, ispirato al dettaglio sartoriale che definisce abito o giacca.

Tra le sue proposte ce ne è una che ha chiamato Estensione.

Le estensioni hanno l’utilità di estendersi su parti del corpo come decolletè e schiena per alleggerire scolli troppo profondi e per impreziosire braccia e spalle. Si indossano come una collana che si estende su altre parti del corpo.

Le sue ricerche nell’innovazione passano anche attraverso nuove creazioni, molto moderne e intriganti come i coprimano e le cavigliere. In cosa consistono?

I coprimano sono delle creazioni a metà strada tra il bracciale il guanto e il polsino. Le cavigliere impreziosiscono la caviglia rendendola particolarmente sensuale. Hanno l’utilità, come le estensioni, di coprire eventuali imperfezioni, o cicatrici o macchie.

I gioielli in merletto e macramè di Laura Mantovi hanno uno stile unico e riconoscibile, per esaltare la personalità, femminilità ed originalità del proprio look. Il suo pay off recita “In the Mood of Italian Lifestyle, in the Mood of Woman”, dunque una particolare attenzione per lo stile e lo stato d’animo della donna?

Si, ho impostato il mio brand con una filosofia della bellezza che tenga conto dei difetti, delle imperfezioni che ogni donna possiede, e che non devono essere un problema ma anzi accettate come delle risorse nell’unicità della persona. Sono convinta che le forme più belle delle donne sono quelle del cervello. Per questo oggi le mie collezioni si prefiggono di aiutare le donne nell’individuazione e nell’accrescimento della propria personale bellezza, “nutrendo” con la scelta di una collana merletto, le proprie aspirazioni, il proprio stile, attraverso la consapevolezza della propria personalità e del proprio carattere. Insomma si può essere belle attraverso scelte che derivano dalla propria personalità più che da canoni estetici.

Laura Mantovi, nei disegni, nelle forme e nei colori, è anche sempre alla ricercar di riportare significati e valori simbolici.

Si, in alcune collezioni, come ad esempio la linea Natura, propongo forme simboliche che portano con loro diverse metafore. In questa linea ho disegnato l’anemone, che mi ha ispirato forza e tenacia, la Camelia che evoca la bellezza, la Sorgente che rappresenta la forma simbolica di un fiume che si divide. L’acqua simboleggia la rinascita. E anche la collana Petra, per la quale mi sono ispirata allo smeraldo, che rappresenta forza e vitalità.

Una collana davvero regale e scintillante. In questo caso, come nella maggior parte delle mie creazioni, ho praticato delle contaminazioni tra diversi materiali, con la fusion tra merletto e pietre. In altri casi con altri materiali, come Swarovski, catenine, e altri accessori. Il risultato di ogni creazione deve essere improntato sempre verso la bellezza e la raffinatezza.

Laura Mantovi, crescendo e sviluppandosi, si propone di essere una delle nuove eccellenze della moda luxury e dell’artigianato Made in Italy.

Oggi un nuovo brand della moda prima di affermarsi come soggetto che produce e vende con successo i propri prodotti, legittimandosi come azienda virtuosa del Made in Italy, deve intraprendere percorsi pieni di incognite, tra fiere e rappresentanti, auspicando soprattutto di trovare delle partnership che possano contribuire nel fare la differenza, e ad entrare nei mercati.

Non è facile, ma tutti noi che strutturiamo un nuovo brand dobbiamo avere pazienza, perseveranza e fiducia, fiducia soprattutto della bontà delle nostre idee e dei nostri prodotti.

Guardando le sue creazioni e rimanendo incantati da tanta delicata eleganza e bellezza, si condividono con gioia i piccoli sviluppi che ogni giorno compie il brand Laura Mantovi. Sempre più persone indossano le creazioni di Laura Mantovi, e lei è tra i marchi artigianali, davvero italiani per rendere il nostro guardaroba speciale e decisamente unico.

Lei ci ricorda il suo cuore e il cuore del suo brand, che prende energie da una bella storia familiare, e da una storia di cultura tipicamente italiana, assumendo pratiche semplici, figlie di una grande passione, che potrebbe portare questo brand molto presto ad un successo ancora superiore a quello attuale.

Ogni mia creazione è una storia. Oggi sono orgogliosa di realizzarle a mano secondo i tempi che richiede una produzione artigianale. Bisogna ordinarle e poi vengono prodotte su misura, secondo lo stile di donne e uomini di tutte le età. Sono fatte a mano, e questo fa la differenza certo, ma ancor di più la differenza la fa il fatto che sono fatte con amore.