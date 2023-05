Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 20 e domenica 21 maggio

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 20 e 21 maggio nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia: visite e concerti

Appuntamento da non perdere quello di sabato 20 e domenica 21 a Roma con Open House Roma l’evento completamente gratuito promosso dall’associazione culturale Open City Roma. Porte aperte agli edifici storici, architetture contemporanee, luoghi di eccellenza della Città della Capitale. In 200 tra edifici e siti solitamente inaccessibili, 50 eventi dedicati e 40 tour urbani. Il programma completo con la lista dei siti, divisi per Municipi, è consultabile al link www.openhouseroma.org.

Per gli amanti della musica l’appuntamento è senza dubbio all’Auditorium dove domenica 21 maggio, Niccolò Fabi porta in tour per la prima volta Meno per Meno, un viaggio sonoro tra passato e presente che contiene anche i nuovi singoli “Andare Oltre” e “Di Aratro e di Arena”.

Domenica sera l’evento, forse, tra i più attesi del 2023: Bruce Springsteen si esibirà al Circo Massimo. Torna in Italia dopo 7 anni e promette uno spettacolo assolutamente da non perdere.

Sagre in provincia di Roma

Celebrazioni per la Madonna delle Grazie ad Artena, come consuetudine nella terza domenica del mese di maggio dal 1731. Piccola curiosità, la processione in onore della Madonna di Artena è accompagnata dalla presenza di numerose confraternite con i propri stendardi. Sabato sera in piazza Galileo Galilei grande concerto di “Rds Live”, artisti di strada, illusionisti e mangiafuoco.

Sabato 20 e domenica 21 arriva a Ciciliano la Sagra delle Sagnacce, le tipiche fettuccine locali. Protagonista della sagra la tipica “pasta” fatta in casa locale: ricordano le Tagliatelle, ma sono più corte e leggere, impastate solo con acqua e farina. L’evento, organizzato dalla proloco di Ciciliano si aprirà dalle 19:00 di sabato con ristorante in piazza e musica dal vivo.

Eventi a Latina e in provincia

Attesissima dal 19 al 20 maggio prossimi la 23esima edizione della “Sagra dell’Arancia2 a Suio. L’”Arancia Rossa di Suio” è uno dei prodotti agricoli più noti e caratteristici dell’area di Suio. La varietà locale strettamente legata alle condizioni pedo-climatiche del territorio di Suio viene coltivata in terreni di origine tipicamente di origine vulcanica: la presenza di zolfo e l’alcalinità permettono la crescita di un prodotto che nell’immaginario comune è legato solo ed esclusivamente alla regione Sicilia. Sabato 20 maggio alle ore 14:00 si terrà il palio delle contrade, mentre per la sera sono previste la premiazione della contrada vincitrice e il concerto della Tribute band di Vasco Rossi.

Il 20 e 21 Maggio 2023 all’interno del Castello Baronale di Maenza si svolgerà “CastrumVinum” prima rassegna di vini e prodotti tipici delle terre dei Monti Lepini organizzata dall’Associazione Culturale “La Macchia”. Numerosi gli appuntamenti tra musica e tradizioni con caccia al tesoro e una sorpresa per i più piccoli.

Prenotazione obbligatoria dal sito: www.macchiaeventi.it

Weekend a Frosinone e in provincia

Grande fermento per la promozione in serie A del Frosinone Calcio, sabato 20 maggio dalle ore 19:00 appuntamento al parco Matusa di Frosinone proprio per festeggiare la squadra. Condurrà l’evento la giornalista Mary Segneri, saranno presenti i calciatori, i dirigenti e il presidente Maurizio Stirpe.

Sabato 20 maggio dalle ore 18:30 grande musica al conservatorio Licino Refice di Frosinone. Ad esibirsi il Trio Nuages; una formazione di eccellente qualità formata da Claudia Ramous al violino, Paolo Montin al clarinetto e Stefano Diotallevi al pianoforte.

Weekend a Viterbo e in provincia

Viterbo si prepara ad accogliere a Palazzo dei Papi la nuova edizione di “Assaggi”, il sal Degustazioni guidate di oli extra vergine e vini laziali troveranno spazio nella Limonaia del Museo Colle del Duomo, in Piazza San Lorenzo, dove sarà allestita anche l’area bambini con laboratori didattici per i più piccoli a cura di Slow Food Viterbo e Tuscia one. Assaggi è organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma e il Comune di Viterbo, con il patrocinio della Regione Lazio e la partnership di Slow Food Lazio.

