Cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio sabato 30 e domenica 1 ottobre

Il fine settimana è da sempre sinonimo di gite fuori porta e la nostra Regione Lazio si prepara a una stagione di eventi e sagre per tutti i gusti. Ecco cosa possiamo fare nel weekend del 30 settembre e 1 ottobre nel Lazio.

Weekend a Roma e in provincia:

Monterotondo si prepara alla solenne celebrazione della festa di San Michele Arcangelo. La manifestazione che prenderà il via il prossimo 29 settembre, presso la Parrocchia Vergine Ss. del Carmine in Monterotondo Scalo (Rm), è in grado di offrire un programma ricco e coinvolgente per tutti i partecipanti. Sabato 30 si esibirà il noto gruppo Folk "Tequila & Montepulciano Band". Saranno invece i "Radio Mola Nomadi Tribute Band" a concludere la serata di domenica 01 ottobre.

Durante la manifestazione saranno presenti aree per attrazioni dello spettacolo viaggiante con giostre varie, stand gastronomici, stand pesca beneficenza ed altri divertimenti.

Decisamente più mondano l’appuntamento a Zagarolo, che dal 29 settembre al 1° ottobre si prepara per la 79°edizione della sagra dell’Uva. Da Viale Ungheria a Piazza della Fontana Nuova, il centro storico di Zagarolo ospiterà le osterie allestite dalle associazioni locali. Stand, quindi, con una chiara impronta del tempo, alla riscoperta delle tradizioni e del folklore.

Eventi a Rieti e provincia

Venerdì 29 e sabato 30 settembre a Rieti il rione Associazione Porta Romana 4.0 festeggia il secondo anno di vita e per l’occasione ha organizzato la festa del rione porta romana. Il 29 e 30 settembre dalle ore 19:00 street food e concerti animeranno il rione reatino. Venerdì 29 concerto della ClamandaRino, tribute band dell’indimenticato Rino Gaetano mentre sabato 30 alle ore 19:00 la presentazione del Libro “È vero, l’ho visto su Rieti life” con Emiliano Grillotti e Chicco Costini.

Il 30 settembre sul monte Terminillo si svolgerà l’evento “Produzioni estreme” organizzato dalla CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI LAZIO con il contributo di ARSIAL. Una giornata dedicata al gusto, storia ed ambiente. Si toccheranno temi importanti, attuali e soprattutto locali, Dalla riscoperta del Cesenese nero di Castelfranco presso il vigneto Eroico sperimentale di Pian de Rosce della Cantina Le Macchie, all’importanza dell’ecosistema montano e il mantenimento dei pascoli in altura con la conferenza “Montagna, il nuovo turismo tra tradizione e innovazione” a Pian de’ Valli, concludendo con la degustazione di prodotti tipici locali denominata “sagra delle sagre”.

Weekend a Latina e in provincia

Anche Aprilia si apre ai festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, con serate destinate a ogni fascia di età e per tutti i gusti. Sarà la Santa messa officiata da sua Eccellenza Mons. Vincenzo Viva Vescovo di Albano ad aprire i festeggiamenti venerdì seguita dalla processione per le vie di Aprilia.

Sabato apertura del mercatino dell’usato e poi stand gastronomici e tanto spettacolo dal vivo per tutte le età con Il Cile e i Nomadi in concerto. Per orari e spettacoli consultate il sito ufficiale

Weekend a Frosinone e in provincia

Chiude domenica 1 ottobre la settima edizione dell’OKTOBERFEST ad Alatri; iniziato il 21 settembre, la festa importata dalla Germania propone due fine settimana di divertimento nel solco della tradizione tedesca con la Birra bavarese da gustare in uno spazio coperto dedicato di oltre 600 mq.

Quest'anno, sarà possibile anche godere della compagnia della "Bionda" nella nuova area garden all'aperto. Birra, Musica Live e gastronomia bavarese, situato presso il piazzale del "Centro Sportivo Il Decimo". Per tutte le informazioni consultare la pagina Facebook dedicata.

Appuntamento con le cantine aperte nel centro storico di Ceprano. A partire dalle ore 19 di sabato e dalle ore 12 domenica cepranesi e turisti potranno gustare i prodotti tipici e la cucina popolare nelle cantine sparse nel borgo. Ci saranno anche mercatini dell’artigianato e musica per intrattenere i partecipanti.

Weekend a Viterbo e in provincia

La Pro Loco di Bagnoregio organizza nelle vie del centro storico tre serate dedicate ai sapori tipici dell’autunno.

Un fine settimana all’ insegna del buon gusto e delle tipicità locali, in un’atmosfera unica e suggestiva.

Tre serate in cui i prodotti e i piatti tipici stagionali, dai funghi al tartufo, dal cinghiale alle castagne, diventano protagonisti assoluti. Il tutto accompagnato da ottimi vini del territorio, musica dal vivo e altre iniziative. Dal pomeriggio saranno aperte le cantine con degustazioni di vini e prodotti tipici, mostre di pittura, artigianato locale, stand con caldarroste e vin brûlé.

A Tarquinia una due giorni dedicata alla birra artigianale venerdì 29 e sabato 30 settembre, dalle 21, all’Alberata Dante Alighieri. Venerdì 29 e sabato 30 settembre, dalle 21. Nell’ambito della rassegna Panperfocaccia – Sapori nati nella Tuscia, organizzata dal Comune di Tarquinia con il contributo di Regione Lazio – Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio), la città etrusca è pronta a ospitare la due giorni tutta dedicata alla birra artigianale e ai birrifici del Viterbese e del Lazio.

