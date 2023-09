A Rocca di Papa la 93° tappa dell’International Street Food

Dopo il grande successo di pubblico delle prime novantadue tappe, svoltesi dall’inizio di marzo con oltre 8 milioni e 200 mila di visitatori, la VII Edizione dell’International Street Food – la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, arriva a Rocca di Papa (RM) (Parcheggio Piazza Villa-Viale Spaventa). Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

La 93° tappa di questo importante evento itinerante si svolgerà da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre (il venerdì dalle 18 alle 24,00, il sabato e la domenica dalle 12.00 alle 24.00).

Tanti truck con dell‘eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

Rocca di Papa

Posta nel cuore dei Colli Albani, alle pendici del Monte Cavo (949 metri s.l.m.), Rocca di Papa si sviluppa a un’altitudine compresa tra 680 e 800 metri circa, determinando, per ciò, all’interno dello stesso paese, dei microclimi differenti. Ricca di attrattive storico-naturalistiche, la cittadina laziale si erge in una posizione panoramica eccezionale. La distanza in macchina tra Roma e Rocca di Papa è di 26 km. Si impiegano circa 30 minuti. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata