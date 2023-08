Covid. Aumentano i contagi, Lazio regione con più positivi

Sale la curva dei contagi in Italia nelle ultime settimane. Dal 4 al 10 agosto sono 6.056 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, in aumento rispetto ai 5.732 della settimana precedente. I decessi, invece, sono stati 65, di cui 7 solo nella giornata di ieri, 41 erano la scorsa settimana. Il tasso di positività è salito al 5,2% rispetto al 4,1% della scorsa settimana. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Tamponi effettuati

Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute sulla situazione epidemiologica relativa al Covid-19 in Italia. Per quanto riguarda i tamponi, sono 115.496 quelli effettuati dal 4 al 10 agosto, in calo rispetto ai 138.232 della settimana precedente.

Lazio primato contagi

Andando ad esaminare il livello dei contagi sui territori, ecco una fotografia delle cinque regioni con più contagi: il Lazio sembra avere il primato con 996 positivi, seguito dalla Lombardia con 850 positivi. Al terzo posto c’è il Veneto con 787 positivi, poi la Campania con 520 positivi e, infine, l’Emilia Romagna con 439 positivi. (Rac/ Dire) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata