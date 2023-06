Crespelle con fichi e i preziosi consigli di Donna Assunta

Provate a sostituire la solita tazza di tè con una tazza di acqua calda in cui avrete sciolto un cucchiaio di miele. Aggiungete, poi, una spruzzata di limone. È altrettanto buona e molto disintossicante. A tavola, questa settimana, una ricetta con un frutto di stagione.

Crespelle con fichi

Ingredienti per 8 persone: 125 gr. di farina 00, 2 uova, 250 millilitri di latte, 12 fichi, 200 gr. di Feta, un mazzetto di erba cipollina, 4 cucchiai di paté di olive nere, 50 gr. di pesto, burro, olio extravergine di oliva, sale, pepe.

Preparate la pastella mescolando in una ciotola la farina setacciata con le uova sbattute, un pizzico di sale, il latte e 20 gr. di burro fuso. Fate riposare in frigo 30 minuti. In una padella antiaderente, unta con poco burro, cuocete 8 crespelle. Lavate i fichi e tagliateli a spicchi. Riducete la Feta a dadini. Diluite il paté di olive con poco olio. Farcite ogni crespella con un po’ di Feta, pesto ed erba cipollina tritata, pepe e un filo di paté di olive. Arrotolate, guarnite con i fichi e con gli ingredienti rimasti. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

© Riproduzione riservata