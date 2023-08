Crisi nera per la Lazio, arriva la seconda sconfitta consecutiva: il Genoa vince 0-1

I biancocelesti sembrano attraversare un momento di profonda crisi. Dopo la sconfitta nella prima contro il Lecce, ci si aspettava una Lazio decisamente diversa nella prima tra le mura amiche. La squadra di Maurizio Sarri, invece, è apparsa molto impacciata, riuscendo a creare pochi pericoli alla squadra di Gilardino. A decidere la sfida è Retegui, che mette a segno la prima rete con la maglia rossoblu. Ora la Lazio è attesa da due trasferte di campionato complicate contro Napoli e Juventus.

La gara si apre con un Genoa molto aggressivo, che mette in grande difficoltà la Lazio. La prima vera occasione, infatti, è proprio dei rossoblu, che al 12° minuto colpiscono un legno con Vasquez. Gli ospiti riescono a sbloccare la gara quattro minuti più tardi, con Retegui cche si fa trovare pronto nel spingere di testa il pallone in rete. Al minuto 42 proteste della Lazio per un presunto calcio di rigore, ma dopo un consulto con il VAR il direttore di gara lascia proseguire. Termina con il punteggio di 0-1 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

La ripresa vede una Lazio che prova a creare qualcosa di pericoloso senza grande successo. La prima occasione arriva al 52°, con la conclusione di Luis Alberto prontamente respinta dal portiere Martinez. Al minuto 65 a provarci è Immobile, ma la conclusione si stampa sulla traversa. Negli ultimi la Lazio prova a riprendere la partita con la forza della disperazione, ma il Genoa controlla bene tutti gli attacchi degli uomini di Sarri. Termina con la vittoria dei rossoblu la sfida dell’Olimpico, con la Lazio ferma a zero punti dopo le prime due gare di campionato.

Le pagelle

Provedel 5,5

Non benissimo, anche se sulla rete che decide la gara non ha troppe colpe.

Marusic 5,5

Soffre in fase difensiva e non si rende pericoloso in quella offensiva. Decisamente un altro calciatore rispetto a quello ammirato la scorsa stagione.

Casale 5,5

Se nella scorsa stagione il reparto arretrato era una certezza, lo stesso non si può dire in questa nuova annata. Oggi soffre molto, specialmente nella prima frazione.

Romagnoli 5,5

Stesso discorso di Casale. Soffre troppo nella prima frazione, nella ripresa è apparso un pò più brillante. La prestazione, però, non è sufficiente.

Cataldi 5

Prova decisamente sottotono. Perde alcuni palloni sanguinosi, mettendo in grande difficoltà la squadra.

Luis Alberto 6

Uno dei migliori. Specialmente nella ripresa, ha provato a prendersi la Lazio sulle spalle.

Kamada 5

Male la sua prima all’Olimpico. Appare ancora impacciato e non in condizione. Servirà del tempo per vederlo al 100%.

Felipe Anderson 4,5

Una delle peggiori partite da quando è tornato alla Lazio. Sbaglia praticamente tutto, non rendendosi mai pericoloso in fase offensiva.

Immobile 5,5

Come sempre ci mette il cuore, ma purtroppo per lui non basta. Tolta la traversa, non è mai un pericolo per i due centrali rossoblu.

Zaccagni 5,5

Anche lui spesso fuori dal gioco. Prova a metterci un pò di ardore, ma creando zero pericoli.

Pellegrini (66) 5,5

Gioca poco più di venti minuti, portando freschezza sulla corsia mancina. Ha però bisogno di trovare la forma migliore.

Vecino (66′) 4,5

Non porta nulla alla squadra. Cosi come a Lecce, il suo ingresso in campo non ha portato i risultati sperati.

Isaksen (67′) 6

Quando è entrato in campo, il danese ha dato quel qualcosa in più. Si è reso protagonista di spunti interessanti, che fanno ben sperare per il futuro.

Castellanos (79′) S.V.

