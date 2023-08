Mountain Bike, appassionante la Gran Fondo 1° Trofeo Conad a Labico

Quando un gruppo di amici si unisce con la grande passione per la mountain bike, nasce la voglia di far conoscere a molti la bellezza del proprio territorio, i paesaggi e la natura che lo circondano.

Labico ama le due ruote e la Gran Fondo

Nel 2018, a Labico, un borgo della provincia di Roma, nasce l’A.s.d Labico Bike, un’associazione sportiva dilettantistica ciclistica con lo scopo di far appassionare e amare a tutto il territorio la MTB.

E l’unione fa la forza: questo gruppetto di amici oggi è giunto alla 4° edizione della Gran Fondo 1° Trofeo Conad, valida come 4° prova del Circuito Pedalatium Off Road. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

La Gran Fondo è una modalità di gara che viene molto apprezzata nel mondo del ciclismo per la particolarità della sua impostazione tecnica.

Domenica 27 agosto la 4° Gran Fondo Città di Labico

La manifestazione che si è svolta domenica 27 agosto è stata caratterizzata da due tipi di percorso:

POINT TO POINT da 47 km con circa 1100 m di dislivello;

PERCORSO CICLOTURISTICO da 30 km con 500 m dislivello.

Il percorso si è snodato per circa 80% su boschi e 20% su strada di campagna e una piccola parte su strade asfaltate. Le due salite più lunghe sono state una di circa 4,5 km con una pendenza media del 7% e una di 1,5 km con una pendenza media del 11%.

Le restanti salite sono state strappi con punte del 25% di pendenza. Una grande partecipazione di atleti, circa 250, che ha visto come vincitori assoluti della 4° Gran Fondo Città di Labico per la categoria maschile:

Samuele Giuseri della Piesse cycling Luca Prete della Asd Enercol Team Luca Chiodi della Asd Team Bike Palombara Sabina

Le vincitrici assolute della 4° Gran Fondo Citta di Labico sono state per la categoria femminile:

Daria Viva della Polisportiva Aereonautica SD Chiara Pedace della Fullgass bike team ASD Maria Elena Saffiotti della Fullgass bike team ASD

Ringraziamo il direttivo e tutte le persone che ci hanno aiutato, tutti gli sponsor, il nostro Ente ACSI promotore del Circuito Pedalatium Off Road, il comune di Labico per avere inserito la manifestazione all’interno dell’Estate Labicana e il Conad Store di Labico che ci supportato nella realizzazione dell’evento offrendo il pasta party finale e dandoci la possibilità di allestire il villaggio di gara nel proprio parcheggio. Ringraziamo, inoltre, i Comuni di Valmontone, Artena e Palestrina per averci dato il nulla osta al passaggio della manifestazione.

Grazie e a tutti nella speranza che questa manifestazione sia stata gradita negli anni, e continui a farlo nel futuro, vi aspettiamo per la 5° edizione.

Mauro Boschi, Presidente A.s.d Labico Bike Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Foto di Claudio Pasquazi

© Riproduzione riservata