Dal 1° luglio treni e bus Cotral gratuiti per i giovani dei Comuni del Lazio

Alla scoperta del Lazio senza spendere un centesimo per gli spostamenti! A partire dal 1° luglio, i giovani residenti nei comuni del Lazio tra i 14 e i 29 anni avranno l’opportunità di esplorare la regione senza alcun costo grazie alla rinomata iniziativa “Lazio in Tour Gratis 2024”.

Questa generosa delibera, anticipata di 20 giorni rispetto all’anno precedente, è stata approvata dalla Giunta Regionale su impulso dell’assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera, e dell’assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Famiglia, Simona Baldassarre.

L’iniziativa, rivolta agli iscritti alla “Lazio Youth Card”, consentirà ai giovani di viaggiare senza costi aggiuntivi sui mezzi Cotral e Trenitalia di seconda classe, entro i confini regionali, fino al 15 settembre. Una mossa pensata non solo per facilitare gli spostamenti, ma anche per promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico e scoprire le meraviglie del Lazio.

«Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire questa opportunità con un anticipo significativo rispetto agli anni passati», affermano gli assessori Ghera e Baldassarre, sottolineando l’importanza di incentivare l’esplorazione del territorio e l’uso responsabile dei mezzi pubblici tra i giovani.

“Lazio in Tour Gratis” non solo mira a ridurre le barriere economiche agli spostamenti, ma anche a promuovere attivamente la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della regione attraverso il sostegno al trasporto pubblico locale. Per trenta giorni consecutivi, i beneficiari potranno usufruire di questo vantaggio, dimostrando l’impegno della Regione Lazio verso un futuro più sostenibile e accessibile per tutti i suoi giovani cittadini.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di politiche giovanili e ambientali, rappresentando un passo concreto verso la costruzione di una comunità più connessa e consapevole delle proprie risorse. Mentre la stagione estiva procede spedita, “Lazio in Tour Gratis 2024” si presenta come un’opportunità imperdibile per esplorare e vivere appieno la propria regione, senza limiti di orizzonti né di portafogli.