Weekend estivi: come affrontare il traffico a Roma e in Italia

Con i fine settimana estivi di fine giugno e luglio, Roma e il resto dell’Italia si preparano ad affrontare un significativo aumento della circolazione stradale, con spostamenti concentrati soprattutto nei periodi di partenza e rientro delle vacanze.

Circolazione stradale e fasce orarie di divieto

Il calendario 2024 delle limitazioni alla circolazione stradale, soprattutto per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate, è stato definito per garantire una gestione efficace del traffico durante i periodi critici. Le fasce di divieto, come stabilite, riguardano principalmente i fine settimana estivi e includono date come il 30 giugno, 6 luglio, 7 luglio, 13 luglio, 14 luglio, 20 luglio, 21 luglio, 26 luglio, 27 luglio e 28 luglio. Queste restrizioni mirano a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico nelle ore di punta.

Previsioni di traffico e spostamenti

In particolare, è previsto un aumento significativo del traffico in occasione della festività dei Santi Pietro e Paolo il 29 giugno, con conseguenti spostamenti già dal 28 giugno. In luglio, il picco dei rientri è previsto per il 28 luglio e la mattina del 29 luglio, con un possibile sovrapporsi ai normali flussi di traffico inizio settimana.

Informazioni utili per chi viaggia

Per aiutare i cittadini a pianificare viaggi sicuri e consapevoli, Viabilità Italia monitorerà costantemente le condizioni delle principali arterie stradali nazionali. È possibile consultare documenti e informazioni aggiornate sul sito www.poliziadistato.it, compreso il calendario delle limitazioni alla circolazione.

Come informarsi sullo stato del traffico

Per ottenere aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico, i viaggiatori possono fare riferimento ai seguenti canali:

C.C.I.S.S. : Numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it

: Numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it Rai-Isoradio : Trasmissioni radiofoniche dedicate al traffico

: Trasmissioni radiofoniche dedicate al traffico Onda Verde (Radio-Rai) : Notiziari radiofonici sul traffico

: Notiziari radiofonici sul traffico Televideo R.A.I. : Informazioni tramite Televideo R.A.I.

: Informazioni tramite Televideo R.A.I. Applicazione “VAI” di ANAS : Per informazioni sulla rete stradale di competenza ANAS

: Per informazioni sulla rete stradale di competenza ANAS Numero unico ANAS : 800.841.148 per assistenza diretta

: 800.841.148 per assistenza diretta Società Concessionarie Autostrade : Canali dedicati (siti web, app, numeri dedicati) per informazioni sulle condizioni di viabilità autostradale

: Canali dedicati (siti web, app, numeri dedicati) per informazioni sulle condizioni di viabilità autostradale AISCAT: Ulteriori informazioni disponibili su www.aiscat.it

Con queste precauzioni e informazioni, Viabilità Italia e le autorità competenti sono pronte ad affrontare il picco di traffico estivo, garantendo al contempo la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale in un periodo critico per gli spostamenti nel nostro paese. Per viaggiare in modo sicuro e sereno, è consigliabile consultare regolarmente gli aggiornamenti sui canali indicati e pianificare i propri spostamenti in base alle fasce orarie consigliate.