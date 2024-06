Milly Carlucci, la perdita è gravissima | La notizia è ufficiale: non li vedremo più insieme

Milly Carlucci, una batosta inaspettata: cosa sta succedendo.

Conduttrice storica e immancabile volto della programmazione Rai, Milly Carlucci è una delle professioniste più amate della televisione italiana. Sempre precisa, puntuale ed elegante, sa gestire adeguatamente ogni momento e riesce a mantenere le redini del programma anche quando qualcosa va storto o c’è qualche imprevisto.

Chi lavora con lei la descrive come una padrona di casa precisa e che ama avere tutto sotto controllo. Non è un caso, infatti, che il suo Ballando con le Stelle sia lo show più longevo di Rai 1 e che, anche dopo tantissimi anni, quando va in onda conquista percentuali di share sempre molto alte.

Proprio in questi giorni, però, sta vivendo dei momenti difficili dal punto di vista personale e lavorativo. Ecco qual è l’addio con cui è costretta a fare i conti: non se lo sarebbe mai aspettato nessuno, nè lei né il pubblico.

Milly Carlucci, che batosta: cosa sta succedendo

Il cavallo di battaglia di Milly Carlucci è indiscutibilmente Ballando con le Stelle. Il programma, che ormai va avanti da sé poiché è una macchina perfettamente funzionante, conquista ogni anno tantissimi telespettatori e, anche grazie alla bravura di chi seleziona i concorrenti, sa sempre mettere curiosità nel pubblico, anche dopo tanti anni. Quest’anno, però, la padrona di casa dovrà affrontare un addio non facile: dopo Natalia Titova e Raimondo Todaro, che hanno lasciato il programma ormai tanti anni fa dopo esserne stati il volto indiscusso, quest’anno se ne andrà anche Samuel Peron.

Il ballerino, che ha partecipato come concorrente all’ultima edizione de l’Isola dei Famosi, ha già ricevuto gli auguri per la sua carriera da Milly Carlucci quindi la separazione è ufficiale. Nel frattempo, lo show di Rai 1 è alla ricerca di nuovi maestri. Nel corso di un’intervista per DiPiù Tv, la padrona di casa ha confermato che non serve solo la bravura, ma anche la personalità.

Cosa farà adesso Samuel Peron

Dopo così tanti anni da ballerino professionista per lo show di Rai 1, per Samuel Peron si apre una nuova parentesi di vita. Sicuramente la danza continuerà ad impegnare gran parte delle sue giornate, tra stage in giro per l’Italia e lezioni private, sia per sé stesso che per i suoi allievi.

Non si esclude, però, data anche la recente partecipazione a L’Isola dei Famosi, che desideri intraprendere anche un percorso televisivo diverso, magari che lo veda nei panni del conduttore.