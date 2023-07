Delitto Primavalle, confessa l’omicidio il presunto killer: “voleva 20-30 euro per un debito di droga”

E’ stato convalidato l’arresto del 17enne accusato di aver ucciso, con varie coltellate, la coetanea Michelle Causo nell’appartamento di via Giuseppe Dusmet, nel quartiere Primavalle di Roma. Il gip del tribunale minorile al termine dell’interrogatorio ha disposto la custodia cautelare in carcere per il giovane che è stato trasferito nel carcere minorile di Casal del Marmo.

Davanti al gip per l’interrogatorio il giovane avrebbe confermato quanto già detto agli investigatori: “Mi aveva dato dell’hashish, un paio di canne, e per questo era venuta a casa: voleva 20-30 euro. La discussione è diventata sempre più accesa e io poi ho preso il coltello”.

Il padre di Michelle: “Ora carcere a vita”

“Cosa mi aspetto dalla giustizia? Che lo mettano in carcere a vita e buttino via la chiave”. C’è tanta rabbia nelle parole affidate all’Adnkronos da Gianluca Causo, padre di Michelle. L’uomo scarta poi l’ipotesi del movente legato a un piccolo debito: “È una ca….a – dice netto -. Nel portafoglio di Michelle c’erano 140 euro, perché avrebbe dovuto preoccuparsi di 20 euro?”.

Inquirenti a caccia del movente

E proprio sul movente si concentra ora il lavoro degli inquirenti. La dinamica dell’omicidio appare più chiara dopo i risultati preliminari dell‘autopsia. Michelle è stata colpita da almeno 6 coltellate al collo, all’addome e alla schiena. Gli esami hanno evidenziato l’assenza di segni di arma da taglio sulle mani della vittima, che quindi non avrebbe avuto tempo e modo di difendersi dall’assassino.

L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite, se si considerano le testimonianze di alcuni vicini, che hanno riferito di aver sentito grida. Sul corpo sono stati eseguiti anche test tossicologici per i cui risultati servirà più tempo. (Adnkronos)

Le esequie di Michelle si terranno mercoledì alle ore 11 alla Chiesa di via di Torrevecchia.

