Santa Severa, salva madre e figlia in difficoltà tra le onde ma lui non ce la fa: morto eroico 59enne

Madre e figlia erano in acqua tra le onde in un mare forza 3 a Santa Severa, frazione del comune di Santa Marinella, sul litorale romano, e un 59enne assistendo alla scena non ha esitato a tuffarsi in mare per soccorrerle. L’uomo, dopo aver lottato contro la forza possente del mare è riuscito a portare in salvo la bambina e la donna, ma dopo è finito in difficoltà trascinato dal mare, sparendo tra le onde.

Il coraggioso 59enne non ce l’ha fatta. E’ stata la Guardia Costiera a trovarlo in mare e a recuperarlo per portato all‘ospedale romano Agostino Gemelli, dove è deceduto. Sul posto i Carabinieri del Comando della Stazione di Santa Severa.

© Riproduzione riservata