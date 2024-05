Strisce blu, da oggi non basta più nemmeno questo biglietto | La multa la pagano tutti: ti salvi solo così

Così prenderai la multa, anche con questo biglietto: è inevitabile.

Quando si deve parcheggiare l’auto, soprattutto nei trafficati centri cittadini, è inevitabile che vada bene un po’ qualsiasi posto per lasciare l’auto. Sebbene all’inizio si cerchi un posteggio vicino al posto in cui si deve andare e magari anche gratis, poi con l’andare del tempo ci si adatta a tutto e si finisce per farsi andar bene anche un parcheggio costoso.

La cosa più importante, però, è che si rispettino tutte le regole per quanto riguarda il parcheggio, soprattutto relativamente al pagamento. In Italia, per esempio, le strisce bianche indicano un parcheggio gratis, mentre quelle blu indicano che è a pagamento: in alcune fasce orarie, però, anche quello sulle strisce blu può essere gratuito come, ad esempio, dopo le 20 di sera o di domenica.

C’è però un caso in cui, anche con il bigliettino e con tutto nella norma, si è costretti a pagare una multa anche molto salata: ecco di quale si tratta e cosa si deve fare per evitarla.

Multa salatissima sulle strisce blu, ecco perché

La vicenda di cui vi parliamo oggi è realmente accaduta a San Benedetto del Tronto, in Abruzzo. Un automobilista, che probabilmente stava cercando parcheggio da minuti se non da mezz’ore, ha deciso di lasciare la macchina nel primo posto che ha trovato e di scrivere un biglietto che, in qualche modo, spiegasse il suo parcheggio selvaggio. “Non trovo parcheggio e devo andare a lavorare” ha scritto, probabilmente per giustificare il mancato pagamento delle strisce blu.

Di fatto, però, i Vigili hanno subito notato qualcosa di strano: quel giorno, infatti, era domenica e le strisce blu non erano in vigore, quindi questo significava che l’auto era parcheggiata lì da più di un giorno, cioè almeno dal venerdì. I vigili, quindi, hanno capito che quel biglietto non corrispondeva a verità ma si trattava di un mero trucco per cercare di parcheggiare nelle strisce blu non prendendo la multa, impietosendo le autorità.

A quanto ammonta la multa

Nel caso in cui si parcheggi nelle strisce blu e non si paghi il biglietto, la multa si aggira sui 41 euro ed è la medesima cifra che si deve versare nel caso in cui scada il tagliando. Se però questa viene pagata entro 5 giorni dalla notifica, quindi dal momento in cui la si trova sul parabrezza, allora l’importo scende a 28.70 euro.