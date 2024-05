Samuel Peron, quello che ha fatto il figlio lo farà piangere a dirotto: purtroppo stando all’Isola non può saperlo

Sull’Isola dei Famosi, Samuel Peron si perderà questo momento della vita del figlio.

Classe 1982, Samuel Peron è un ballerino ed un personaggio televisivo italiano conosciuto soprattutto per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, trasmissione di Milly Carlucci. Ha iniziato a ballare a soli quattro anni e, dopo il diploma all’istituto d’arte e la laurea in scienze motorie, ha iniziato a lavorare in televisione.

Le sue prime esperienze avvengono negli anni Novanta, quando fa parte del corpo di ballo di Sabato al Circo con Cristina D’Avena e Bravo Bravissimo di Mike Bongiorno. Nel 2005, però, entra nel cast di Ballando con le Stelle, trionfando nella quarta edizione con Maria Elena Vandone. Parallelamente, lavora anche come attore e come scrittore.

Dopo tanti anni in veste di ballerino, nell’ultimo periodo si è lanciato anche come conduttore e come inviato e, proprio quest’anno, ha accettato di vivere l’esperienza di naufrago all’Isola dei Famosi. A casa, però, ha lasciato la compagna e il piccolo Leonardo di soli due anni: ecco cosa si sta perdendo.

Cos’ha fatto Leonardo, il figlio di Samuel Peron

Tania e Leonardo, compagna e figlio di Samuel Peron, stanno seguendo da casa l’esperienza del ballerino all’Isola Dei Famosi da casa, con molto amore e estremo affetto. Il naufrago è legato sentimentalmente a Tania Bambaci, finalista di Miss Italia 2010, dal lontano 2013 e nel 2022 il loro amore si è coronato con la nascita di Leonardo, molto desiderato e molto voluto. Nelle ultime ore, Tania ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti che ritraggono il figlio mentre guarda la tv dove è trasmessa proprio L’Isola dei Famosi e dice, ad alta voce, “Papà!”.

Per il bambino, infatti, non sarà facile vivere tutti questi mesi lontano dal proprio papà ma, grazie alla mamma e a tutti gli amici e i parenti, può continuare a crescere serenamente guardandolo in tv e sentendo i racconti delle sue mirabolanti avventure nello show di Rai 1.

I commenti dei fan

Sotto al post di Tania si sono riversati molti commenti di supporto e di sostegno per Samuel, così come di meraviglia per il piccolo Leonardo. “CiaoBaby Boss il tuo papà si sta comportando da grande campione un bacio a te e mamma” ha scritto Iva Zanicchi, ad esempio, dimostrando che sta seguendo L’Isola e che, in qualche modo, fa il tifo per Samuel Peron!