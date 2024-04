Scuola, torna il voto in condotta. Molti lo ritengono ormai anacronistico

Nell’era digitale e delle competenze trasversali, un retaggio del passato pedagogico sta facendo un inatteso ritorno nelle aule italiane: il voto in condotta. Questa decisione, che si inquadra in una più ampia riforma del sistema educativo nazionale, mira a rafforzare le competenze socio-emotive degli studenti, elemento sempre più riconosciuto come fondamentale nella loro formazione complessiva.

Voto in condotta per incentivare lo spirito collaborativo

Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente annunciato l’implementazione di questo sistema valutativo a partire dal prossimo anno scolastico. Il voto in condotta sarà attribuito con criteri ben definiti, volti a premiare non solo il rispetto delle regole, ma anche la capacità di collaborazione, l’impegno civico e la responsabilità personale. L’obiettivo è duplice: incentivare comportamenti positivi e fornire un feedback più completo agli studenti e alle loro famiglie.

Le linee guida ministeriali specificano che il voto sarà determinato da una serie di indicatori chiave quali l’assiduità, la partecipazione attiva, il rispetto reciproco tra compagni e l’integrità personale. Inoltre, si considereranno l’adesione agli impegni scolastici e l’atteggiamento generale verso l’apprendimento e la comunità scolastica. Questa valutazione non influenzerà solamente l’ambito disciplinare, ma avrà anche un peso significativo sulle decisioni relative all’ammissione agli esami e alle valutazioni finali.

La reintroduzione del voto in condotta ha suscitato un dibattito acceso. Da una parte, numerosi educatori appoggiano la misura, sottolineando come la formazione del carattere e il comportamento siano aspetti trascurati nei recenti curricoli, focalizzati eccessivamente sulle sole competenze accademiche. “Il voto in condotta è uno strumento per educare gli studenti a una cittadinanza attiva e responsabile, pilastri di una società democratica e inclusiva,” commenta la Prof.ssa Elena Ricci, esperta in pedagogia e didattica.

Attenzione a pregiudizi e discriminazioni

Dall’altra parte, alcuni critici argomentano che tale misura potrebbe portare a valutazioni soggettive e potenzialmente discriminatorie, oltre a mettere in secondo piano le reali esigenze educative degli studenti. “Esiste il rischio di ritornare a sistemi punitivi anziché educativi, dove il voto diventa uno strumento di controllo più che di crescita,” avverte il Dott. Marco Gentili, psicologo scolastico.

Nonostante le controversie, il ministero si sta muovendo con decisione verso questa direzione, supportato da una serie di studi e pillole sperimentali che hanno evidenziato come un approccio olistico alla valutazione possa effettivamente contribuire a migliorare l’ambiente scolastico e le prestazioni degli studenti. Saranno cruciali i prossimi mesi per le scuole, che dovranno adeguarsi a queste nuove disposizioni, formando adeguatamente il personale docente e informando le famiglie sulle modifiche imminenti.

In questo contesto di cambiamento, il ritorno del voto in condotta si propone come un tassello fondamentale per un’educazione che guarda non solo alla mente, ma anche al cuore degli studenti, preparandoli a diventare non solo lavoratori qualificati, ma anche cittadini consapevoli e attivi.