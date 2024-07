È la spiaggia più bella in assoluto: si trova nel Lazio ed è accessibile a tutti | I Vip ci passano l’estate

spiaggia più IN del Lazio- fonte-instagram-laspiaggia_sabaudia-ilquotidianodellazio.it

Solo qui trovi i vip e le celebrities che amano fare il bagno a largo delle coste del Lazio: è davvero un posto esclusivo.

Se vuoi andare a mare nella regione Lazio, allora dovresti senza dubbio scegliere la spiaggia più alla moda di tutte: ecco qual è.

Qui tra personaggi famosi della tv, dello sport e del web, mare cristallino e sabbia chiara e fine, trascorrerai delle giornate all’insegna del relax esclusivo.

Non c’entra nulla il mare zzurro delle spiagge bandiera blu, dimentica le decantate baie laziali. Se desideri vivere delle giornate in riva al mare come quelle dei volti noti, l’indirizzo è solo uno: scopriamo dove si trova e come si chiama l’area balneare più gettonata della zona.

Lazio, la spiaggia più esclusiva di tutta la regione

La spiaggia del Lazio più esclusiva della regione vanta un lungomare curatissimo, e oltre 15 Km di sabbia fine, arricchita dal verde della lussureggiante natura circostante. Qui tra il sole, le attività balneari e l’inconfondibile il profumo di ginepro, è possibile nuotare, rilassarsi, abbronzarsi e pranzare in uno dei tanti lidi attrezzati della zona. Per i più curiosi, e per coloro che amano seguire le abitudini delle proprie celebrities preferite, è bene sapere che nella meta balneare di cui parliamo è probabile incontrare alcuni volti italiani molto noti.

Il posto di cui ti stiamo parlando infatti, è frequentato ogni estate da personaggi della politica, dello sport e in particolar modo calcio, dello showbiz, del piccolo schermo italiano, del cinema e così via. Scopriamo come si chiama e dove si trova.

La splendida Sabaudia Vip

La spiaggia più modaiola del Lazio si trova a circa 80 km a sud di Roma: si tratta di Sabaudia. Sabaudia è tappa fissa per tanti vip nostrani, dai personaggi della tv agli influencer, e chi più ne ha più ne metta. Il motivo è che richiama sempre un pubblico selezionato e i vip qui sono certi di trascorrere giornate di relax, mare e sole circondati dai volti di sempre, amici famosi che ritrovano di anno in anno tra i beach club più In della zona.

Sabaudia è amata dall’ex capitano della Roma Francesco Totti, dalla conduttrice, ed ex moglie, Ilary Blasi, dalla bellissima e talentuosa attrice romana Claudia Gerini, dal giocatore della Lazio Ciro Immobile e da tanti altri nomi noti. Si vocifera che abbiano casa qui anche i politici Gianfranco Fini e Francesco Rutelli. Insomma, chi desidera fare un tuffo tra la popolarità, oltre che tra le onde, scegliendo Sabaudia, andrà a colpo sicuro.