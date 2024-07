Anziani al volante, imposto il limite definitivo | Oltre questa età non se ne parla più

La patente non sarà mai più data per certa: stabilito un limite d’età

Oggi come oggi, in molte città d’Italia, non avere la patente equivale a togliersi tutta una serie di possibilità non solo lavorative ma anche di svago e di divertimento. Per quanto, in alcune zone come Milano, i trasporti pubblici siano molto efficienti e consentano di arrivare ovunque, in altre aree non è così e senza una macchina si ha un raggio di azione davvero limitato.

La patente B, in Italia, la si può ottenere a partire dai 18 anni, in seguito al superamento di due esami: il primo è teorico e verte su alcune nozioni specifiche relative all’auto, alla circolazione stradale e alle regole da rispettare; il secondo è pratico e consiste nella guida vera e propria, in strada e con un mezzo adeguato.

Se il limite d’età minimo per avere la patente è quello dei 18 anni, poco si sa sul limite massimo, cioè sul destino della patente via via che si invecchia e che i riflessi, così come la capacità uditiva e quella di reazione, si fanno più lenti. Ecco il limite da sapere: non puoi superarlo.

Patente, fino a quando puoi averla? I limiti con la vecchiaia

Secondo il Codice della Strada, per quanto riguarda la patente C e la patente D, relative alla guida di camion e di autobus, il limite di età massimo per averle in corso di validità è fissato a 68 anni: fino al compimento di questa età, comunque, è necessario ottenere un’attestazione annuale dalla Commissione Medica Locale. Diversa, invece, la normativa che riguarda le patenti A, B, C, E e Cigc, il Certificato di Idoneità Guida Ciclomotore. In questo caso, con il certificato normale valido 3 anni la guida è permessa fino ad 80 anni, mentre con il certificato speciale della Commissione Medica Locale, valido 2 anni, si può guidare fino a 82 anni e oltre.

Dopo gli 80 anni, comunque, è la Commissione Medica Locale che decide le sorti della patente dell’anziano di riferimento: nel caso in cu siano presenti specifiche patologie o soglie di rischio troppo elevate, è possibile che la licenza di guida venga revocata.

Tutte le scadenze

Non solo gli over 80, però, devono stare attenti alla scadenza della propria patente. Tutti gli italiani fino ai 50 anni, infatti, devono rinnovare la licenza di guida ogni dieci anni.

Tra i 50 anni e i 70 anni, invece, va rinnovata ogni cinque anni e tra i 70 e gli 80 anni, ogni tre anni. Infine, dopo gli 80 anni va rinnovata ogni due anni.