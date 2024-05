“È tutto organizzato”: Milly Carlucci, lo scandalo è di dimensioni bibliche | La conduttrice ha confessato

Milly Carlucci ha appena rilasciato una dichiarazione scottante, le sue parole hanno lasciato tutti di stucco.

La famosa ed amatissima conduttrice, e madrina dei principali talent show di mamma Rai, non ha resistito, e ha tirato tutto fuori: ecco le parole al vetriolo pronunciate nelle scorse ore.

Un vero e proprio polverone mediatico, dopo le forti dichiarazioni del noto volto Rai, si sta abbattendo sul nuovo programma capitanato dalla storica presentatrice, e icona femminile della tv italiana.

A quanto pare questa volta non si è trattenuta, e, dopo aver sbottato, ha scelto di confessare apertamente quello che pensa da tempo. Scopriamo che cosa è successo e perché proprio Milly Carlucci è finita nell’occhio del ciclone.

Milly Carlucci, le parole inaspettate della conduttrice Rai

Milly Carlucci è una delle donne dello spettacolo italiano più conosciute e amate dal pubblico. La sua carriera infatti è cominciata tanti anni fa, ma la sua bravura e il suo personaggio continuano ad avere lo stesso appeal degli esordi, Milly Carlucci è oggi al timone dei più importanti programmi Rai.

Da tantissimi anni ha condotto con successo il dancing show Ballando con le stelle, Il cavaliere mascherato e adesso è alle prese con un’altra avventura televisiva firmata Rai. Stiamo parlando di L’acchiappatalenti il nuovo suo show, che mette al centro dell’intrattenimento la gara di giovani promesse che hanno il sogno di entrare a far parte di quel mondo speciale e onirico della della televisione. Cinque personaggi famosi puntata dopo puntata si trasformano in veri e propri talent scout, per valutare le esibizioni di dodici talenti esordienti.

Il duro attacco per il talent show L’acchiappatalenti

Milly Carlucci, proprio per il suo nuovo programma, si è appena trovata in una situazione scomoda. Nelle scorse ore la conduttrice ha pubblicato un messaggio molto particolare attraverso i suoi canali social ufficiali. Milly Carlucci infatti, dopo aver letto delle tante critiche che provengono dagli utenti dei social verso la sua trasmissione L’acchiappatalenti, non solo ha deciso di difendere a spada tratta il suo talent show, ma anche ha detto apertamente che questo questa scia di hating organizzata è terribile.

La madrina dei talent show firmati Rai le ha definite “campagne squallide organizzate”, e fuori dai denti, ha sottolineato come le critiche costruttive possano rivelarsi utili, ma le offese gratuite degli haters invece no. La nota e amata conduttrice, senza mezzi termini, questa volta ha preso pubblicamente le distanze dall’ondata di odio generata online.