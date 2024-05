Purtroppo dobbiamo fermarci: la Rai ‘stoppa’ un amatissimo programma | Il motivo è più unico che raro

Dopo le tante novità che hanno modificato gli assetti Rai, ora è in arrivo anche lo stop al seguitissimo programma televisivo.

Non sono finiti i guai per i vertici della tv di Stato, quello che è successo nelle scorse ore ha dell’incredibile. Scopriamo di che cosa si tratta.

Le emittenti del servizio pubblico nazionale hanno dato un annuncio inaspettato: ecco che fine farà il programma ora che il famoso conduttore ha deciso di lasciare l’azienda per andare a lavorare altrove.

Dopo gli scioperi dei giornalisti, l’addio di Amadeus, le asprissime critiche arrivate dal giornalista Enrico Mentana ai vertici Rai, e i rumors sul probabile abbandono anche da parte del comico Rosario Fiorello è arrivata anche la notizia dell’improvviso stop al programma più amato dal pubblico.

Rai, lo stop al programma più amato dal pubblico

Come è noto a quasi tutti i telespettatori ormai, il noto volto televisivo della Rai è pronto ad abbandonare la tv di Stato, dopo una fruttuosa collaborazione decennale, e dopo i grandi successi legati alla direzione artistica e alla conduzione del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Amadeus, ancora al timone del programma serale Affari Tuoi.

Il pubblico affezionato al celebre conduttore è rattristato dalla drastica decisione di Amadeus, arrivata il mese scorso come una doccia fredda, ma potrà continuare a seguirlo su Il Nove. Il presentatore infatti, ha firmato un contratto con Discovery, e in autunno comincerà a lavorare per la nuova emittente televisiva, ma intanto il suo seguitissimo programma di Rai 1 è saltato, prima del previsto. Si tratta proprio dell’amato Affari Tuoi, scopriamo che cosa è successo.

Salta la seguitissima trasmissione condotta da Amadeus

La puntata conclusiva di Affari Tuoi sarà trasmessa sabato 1 giugno. Il programma non finirà per sempre, ma tornerà dopo la pausa estiva. Per ora si sa solo che sarà riproposto nel palinsesto 2024- 2025 ma non si sa ancora chi sarà al timone della trasmissione a partire dal prossimo autunno. Intanto però c’è una pausa anticipata: la puntata di mercoledì 22 maggio non andrà in onda, perché quella sera su Rai 1, come si legge sulle pagine del periodico DiPiùTV sarà trasmessa in prima serata, la partita Atalanta-Bayer Leverkusen, finale di Europa League, che si disputerà all’Aviva Stadium di Dublino.

Insomma, le ragioni della mancata messa in onda di Affari Tuoi non dipendono dal mancato rinnovo del contratto di Amadeus con l’azienda di Viale Mazzini, ma sono legate solo a esigenze di palinsesto e alla coincidenza di un evento calcistico importante nella medesima fascia oraria del programma Rai.