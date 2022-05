Ecco il piatto dell’estate che ci farà scordare le insalate

Con l’arrivo della stagione estiva ritornano anche i piatti tipici di questo periodo. Ricominciano a far parte della nostra routine due degli alimenti tipici di una giornata di caldo. il gelato e le insalate ben condite.

Durante questi mesi di caldo si tende sempre a consumare pietanze fresche, come frutta o verdura, cercando così di evitare piatti caldi o da riscaldare in forno o sui fornelli.

Per quanto riguarda la categoria della pasta e dei cereali la pietanza regina indiscussa della stagione estiva è l’insalata di riso. Questo piatto da molti è considerato un salvavita però nelle ultime stagioni la preferenza degli italiani si è spostata. Gli esperti di cucina di Proiezioni di Borsa, conoscendo la preferenza degli italiani verso la pasta, hanno sviluppato un’alternativa dai gusti tipici mediterranei molto gustosa rispetto alla solita insalata di riso.

Gli ingredienti

Si tratta della pasta fredda alla greca. Piatto semplice, originale e delizioso. Gli esperti hanno pensato di aggiungere alcuni elementi per dare più sapore alla nostra pasta. Gli ingredienti necessari per preparare una perfetta pasta fredda alla greca sono:

170 grammi di fusilli;

200 grammi di pomodoro ciliegino;

12 olive nere denocciolate;

120 grammi di Feta o fiocchi di latte per chi non ama il formaggio greco;

½ cipolla rossa piccola:

olio, sale e basilico q.b.

Il procedimento

Bisogna iniziare con la cottura al dente dei fusilli, per poi conservarli in una ciotola per lasciarli raffreddare mentre si continua con la preparazione.

Procediamo con la preparazione dei pomodori. Dividiamoli a metà, aggiungiamo sale, e aspettiamo che elimino l’acqua in eccesso. Tagliamo le olive a metà e la cipolla a rondelle. Se si procede con l’utilizzo della Feta, bisogna riporla in una ciotola con poca acqua, necessaria ad ammorbidirla per renderla più facile da mescolare. Al posto della Feta si possono scegliere altri tipi di formaggio, per esempio il Primo Sale. Scolata l’acqua dei pomodori, mescoliamo tutti gli ingredienti in una ciotola e condiamo con olio e sale. La ricetta si può concludere così o si può decidere di aggiungere a piacimento delle foglie di basilico.

Questa sarà sicuramente la ricetta di quest’estate, altro che insalata di riso.