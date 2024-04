Questo visino dolce oggi è il più amato tra i conduttori: anche Mara Venier è pazza di lui

Forse non lo immagineresti mai, ma il bimbo rappresentato in foto è uno dei conduttori più famosi della tv italiana.

Se osservi con attenzione l’espressione del viso, lo sguardo vispo, profondo e intenso di questo bambino, e il sorriso di certo ti ricorderà un personaggio molto famoso del piccolo schermo nostrano.

Prova ad indovinare di chi si tratta. Noi ti aiuteremo dandoti delle dritte e diversi indizi che ti faranno capire chi è.

Il visino dolce di questo scatto amarcord è quello di uno dei presentatori che adesso sono al timone di alcuni dei programmi più seguiti del palinsesto Rai. Lui è stato un giornalista e ha origini calabresi ed è il “cocco” della conduttrice Mara Venier.

Il visino dolce di un conduttore da bambino

Prova a osservare con la massima attenzione il piccolo bimbo dal visino dolce, che è rappresentato nell’immagine e cerca di capire chi è. Lui all’epoca poteva di certo saperlo, ma oggi quel bambino è diventato famoso, anzi potremmo dire famosissimo. Guarda gli occhi grandi ed espressivi, la bocca e l’ovale del visino dolce. Ti ricorda qualcuno? Se la risposta è no,non temere perché ora capirai di chi si tratta.

L’uomo che conserva questa immagine nei suoi album di famiglia è, oltre che un conduttore, come abbiamo appena detto, anche un giornalista e un autore tv. La sua prima esperienza di conduttore vera e propria è stata con Speciale TG1 in diretta. Ha cominciato la sua carriera lavorando a Giornale Radio, subito dopo aver conseguito il titolo di giornalista.

Chi è il bel bambino della foto amarcord

Forse avrai visto il personaggio in questione come concorrente del dancing show condotto da Milly Carlucci Ballando con le Stelle, a Il Cantante Mascherato o nelle puntate di La vita in diretta su Rai 2, la sua trasmissione più seguita. Probabilmente lo hai visto in tv sotto i riflettori di Mamma Rai tante volte. Lui è uno dei conduttori preferiti della madrina della domenica, ovvero la presentatrice veneta Mara Venier.

Il visino dolce è stato ritratto tanti anni fa, e appartiene a un bambino che ha fatto molta strada dal giorno in cui è stato catturato questo bellissimo scatto. Guardare questa foto fa fare al protagonista dell’immagine un tuffo indietro nel tempo, fatto di sorrisi, nostalgia e spensieratezza. Come forse ormai avrai capito benissimo, lui è Alberto Matano e la foto è stata scattata nella sua meravigliosa terra d’origine, la Calabria.