Supermercati, il migliore di Italia è proprio questo: solo qui risparmi davvero | Non è affatto Lidl o Eurospin

Svelata finalmente la classifica dei migliori supermercati italiani, che ti farà risparmiare tantissimi soldi sulla spesa.

Se vuoi essere certo di portare in tavola alimenti sicuri, e prodotti per la casa garantiti allora è il caso di sapere quali sono i punti vendita della grande distribuzione, situati sul territorio nazionale, con la migliore offerta.

Forse resterai stupito nel sapere che non sempre si tratta dei soliti nomi, come Lidl, associati in genere al risparmio e alla convenienza, ce ne sono anche tanti altri: ecco la classifica di Altroconsumo, l’associazione per la tutela dei consumatori italiani.

Conoscere i nomi dei supermercati migliori, significa anche mettere nel carrello prodotti con un rapporto qualità prezzo vantaggioso, e non solo spendere di meno. Scopriamo quindi dove fare la spesa conviene davvero.

Supermercati migliori, quali sono i punti vendita con il miglior rapporto qualità-prezzo

Fare la spesa in modo consapevole è importante per cercare sia di risparmiare sia di sapere che cosa si mette nel carrello, e dunque a tavola. Altroconsumo, l’organizzazione dei consumatori attiva in Italia sin dalla metà degli anni 70′, ha svolto delle indagini di gradimento dei cittadini e il risultato, basato sul livello di soddisfazione della clientela, è un prezioso vademecum che può essere utile a tutti.

Altroconsumo dunque ha classificato i punti vendita di generi alimentari e casalinghi in base a diversi criteri, stabilendo quali sono i migliori tra i discount, divisi tra negozi fisici e shop on line, e quali sono i migliori supermercati. Accanto ai punti vendita della grande distribuzione, che si trovano su tutto il territorio nazionale, alcuni dei quali al nord e altri al sud, ci sono quelli con competenza locale. Vediamo dunque qual è la lista dei supermercati, e dove conviene davvero acquistare.

La classifica dell’associazione per la tutela dei consumatori Altroconsumo

Nella classifica di Altroconsumo, per quanto riguarda i discount, tra i punti vendita fisici, troviamo al primo post Eurospin e Aldi, a pari punteggio, con 76 punti su cento. Al secondo posto troviamo Prix, con 75 punti su cento. In fondo alla classifica c’è Tuodì con 64 punti su 100. Tra i supermercati online al primo posto c’è l’Esselunga, seguita a ruota da Coop.

Tra i supermercati locali, al primo posto troviamo a pari merito Dem e Tosano, entrambi con 79 punti, e poi da Lando, Mega e Pewex, con 76 punti. In fondo alla classifica si posizione Gulliver, Sì con te e Pan. Tra le catene di supermercati al primo posto c’è Esselunga con un punteggio di 79 su 100, al secondo posto ci sono, a pari merito con 78 punti su 100 IperCoop e NaturaSì. A seguire troviamo Coop e alle ultime posizioni Carrefour e Famila Market.