Elezioni europee 2024: l’Italia al voto per il Parlamento Europeo e altre amministrative

Nel contesto delle elezioni europee 2024, l’Italia ha avviato il processo elettorale oggi, sabato 8 giugno. I seggi sono aperti dalle 15.00 alle 23.00 per permettere ai cittadini di eleggere i 76 rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo. Contemporaneamente, in Piemonte si svolgono le elezioni per il Consiglio e il presidente della giunta regionale, mentre in altre regioni si tengono le elezioni amministrative annuali.

Una fine settimana di democrazia con il voto

Il voto continuerà anche domenica 9 giugno, dalle 7 del mattino fino alle 23 di sera. Complessivamente, oltre 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per le elezioni europee. A queste si aggiungono le elezioni amministrative in 3.698 comuni, inclusi quelli delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale come Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. Tra questi, 28 sono comuni capoluogo.

Come votare

Gli elettori devono presentarsi ai seggi muniti di un documento di identità valido e della tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi per le timbrature, è possibile richiedere una nuova tessera presso l’ufficio elettorale del proprio comune. Per le elezioni europee, è consentito votare una sola lista, segnando il simbolo corrispondente. È possibile esprimere da una a tre preferenze per i candidati, purché siano di genere diverso in caso di più preferenze, altrimenti il voto verrà annullato.

Il panorama europeo

Le elezioni del Parlamento Europeo si svolgono ogni cinque anni e coinvolgono tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea. Quest’anno, i primi a votare sono stati i Paesi Bassi giovedì 6 giugno, seguiti dall’Irlanda venerdì 7 giugno. Oggi, insieme all’Italia, votano Lettonia, Malta e Slovacchia, mentre nella Repubblica Ceca il voto è iniziato ieri e si conclude oggi. Domenica sarà la volta degli altri 20 Paesi membri.

Chi viene eletto

A livello europeo, gli elettori eleggeranno 720 eurodeputati. L’Italia, con i suoi 76 seggi, è il terzo paese per numero di rappresentanti dopo Germania (96) e Francia (81). Questo incremento rispetto alla precedente legislatura riflette l’evoluzione demografica e il principio della proporzionalità degressiva.

L’affluenza e il corpo elettorale

In tutta l’UE, circa 360 milioni di cittadini sono chiamati al voto. In Germania, Francia e Italia si registrano i numeri più alti di elettori aventi diritto. Per molti giovani, queste elezioni rappresentano la prima opportunità di esprimere il proprio voto, con numeri significativi in Germania, Francia e Italia.

L’importanza di queste elezioni risiede non solo nella scelta dei rappresentanti, ma anche nel rafforzamento del legame democratico tra i cittadini e le istituzioni europee. I risultati preliminari saranno disponibili domenica sera, a partire dalle 23, dopo la chiusura dei seggi in tutti i Paesi membri.