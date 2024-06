Ferentino, “Dopo i funerali volevano tassare anche i matrimoni in comune”

Ritirata la delibera per istituire la tassa per le nozze in Comune

“Dopo la tassa sui defunti, Fiorletta e la sua amministrazione volevano istituire anche la tassa su coloro che decidono di sposarsi in Comune. Per fortuna abbiamo evitato un altro salasso”.

Lo affermano i consiglieri di minoranza del Comune di Ferentino (provincia di Frosinone) Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo.

Piergianni Fiorletta nel 2023 è stato eletto al primo turno sindaco di Ferentino per la terza volta.

I consiglieri di minoranza in una nota spiegano: “Nel corso del consiglio comunale Fiorletta aveva portato in discussione una delibera per istituire il pagamento, da un minimo di 100 euro, fino ad arrivare a 450 euro, per coloro che decidono di sposarsi nei siti comunali”.

Sala per matrimoni civili (Sala Azzurra, X Municipio di Roma)

“Come minoranza subito siamo intervenuti sottolineando l’assurdità del provvedimento, perplessità che sono state accolte anche da diversi esponenti della maggioranza. Alla fine il sindaco ha dovuto rinviare l’approvazione dell’atto, a dimostrazione di una confusione che regna sovrana in questa amministrazione e che fa emergere l’immagine di una maggioranza tutt’altro che coesa”.

“Il provvedimento sui matrimoni – continua la nota dei consiglieri di minoranza – però è l’occasione per rimarcare come non ci sia fine alla volontà di mettere le mani nelle tasche dei cittadini da parte dell’attuale amministrazione che in un solo anno di governo ha aumentato tutto ciò che c’era da aumentare, arrivando ad istituire nuove tasse come quella sulle sepolture, alla quale adesso voleva affiancare quella sui matrimoni”.

“A Ferentino è diventato oneroso seppellire i morti e poteva diventarlo anche unirsi in matrimonio. Ormai è un dato di fatto evidente: questa amministrazione non si rende conto del momento che vivono i cittadini e le attività commerciali e pensa solo a fare cassa in ogni modo, non offrendo di contro servizi efficienti e di qualità.

“E’ sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono nel quale versa la città da punto di vista manutentivo, ma il sindaco sembra non curarsi di quelle che sono le lamentele quotidiane dei cittadini, senza che si comprenda bene però quale siano invece le vere priorità di questa amministrazione”, conclude il comunicato dei consiglieri Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo.